Скорый фирменный поезд РЖД «Демидовский экспресс» сдан в эксплуатацию в 2003 году. Его запуск ознаменовал несколько важных событий: 300-летие Санкт-Петербурга, 280-летие Екатеринбурга и 125-летие Свердловской железной дороги, по которой курсирует состав. Поезд получил название в честь знаменитой династии уральских горнозаводчиков и меценатов Демидовых.
«Демидовский экспресс» поезд: маршрут
Состав курсирует по маршруту «Екатеринбург — Санкт-Петербург — Екатеринбург». Поезд № 071Е «Демидовский экспресс» ежедневно отправляется с вокзала Екатеринбурга и прибывает на Ладожский вокзал северной столицы. В обратном направлении отправляется состав под номером 072Е.
Поезд «Демидовский экспресс» преодолевает между станциями Екатеринбург — Санкт-Петербург расстояние в 2090 километров приблизительно за 1 день 11 часов. Время следования в пути:
из Екатеринбурга в Питер — 35 часов 26 минут;
из Питера в Екатеринбург — 35 часов 3 минуты.
Поезд «Демидовский экспресс»: расписание
На пути следования поезд номер 071Е делает остановки на 22 станциях, а 072Е — на 23 станциях. Дольше всего «Демидовский экспресс» стоит на станции Бабаево — 30 минут. Поезд проходит через города: Первоуральск, Верещагино, Киров, Вологда, Череповец, Волхов.
В таблице представлено актуальное расписание поезда «Демидовский экспресс» Екатеринбург — Санкт-Петербург — Екатеринбург (время местное):
Фирменный поезд «Демидовский экспресс»: схема подвижного состава
В состав пассажирского поезда «Демидовский экспресс» включены новые современные вагоны: плацкартные, купейные, спальные (СВ). Пассажиры в дороге также могут посетить вагон-ресторан, а пассажир с ограниченными возможностями и сопровождающий заказать места в отдельном штабном вагоне.
Сервис и обслуживание в поезде «Демидовский экспресс»
В 2006 году поезд получил несколько новых вагонов и признан лучшим фирменным составом ОАО «РЖД». Сегодня все вагоны оборудованы современными биотуалетами, которые можно использовать во время стоянки, светодиодными энергосберегающими светильниками и электронным информационными панелями.
Посмотреть на уровень сервиса и услуг в поезде «Демидовский экспресс» можно в таблице:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
две нижние полки с защитными планками и откидной столик
горячее питаний и напитки
постельное белье и полотенце
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Купе
две верхние и две нижние полки шириной 70 см с защитными планками и откидным столиком
ужин или резервный рацион (в зависимости от времени следования пассажира)
комплект постельного белья
полотенца
гигиенический набор
пресса
В вагоне-ресторане пассажирам предложат разнообразные горячие блюда, закуски, салаты, десерты и напитки. Можно через проводника заказать завтрак/обед/ужин с доставкой в купе. Также осуществляется торговля на разнос.
Цена на билеты в «Демидовский экспресс»
Цена на билеты по направлению Екатеринбург — Санкт-Петербург формируется согласно системе динамического ценообразования: высокий спрос — дорогой проезд. Самые дешевые билеты можно приобрести в январе и феврале.
Купить билет на поезд «Демидовский экспресс» можно двумя способами:
в железнодорожных кассах дальнего следования;
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.
Отзывы пассажиров:
Сегодня ехала моя дочь в Вашем экспрессе. Днем в впгоне бегают ТАРАКАНЫ! Цена на билет космическая! Ребенок хотел выйти. Сервис как был в прошлом веке, так и есть! Прежде чем садится в вагон, проверьте на наличие клопов и тараканов! Фото отправлю.