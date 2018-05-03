«Москва — Санкт-Петербург» — самое популярное направление в России. Не удивительно, что в 1931 году по данному маршруту запустили первый фирменный поезд «Красная стрела». Несмотря на внушительный возраст, состав является образцом для всех фирменных поездов, курсирующих по российским железным дорогам. Он постоянно обновляется и предлагает пассажирам современные условия для комфортного путешествия.
штабной вагон для людей с ограниченными возможностями;
вагон-ресторан.
Подробная информация по каждому вагону поезда «Красная стрела» представлена в таблице:
№ вагона
Тип вагона
Кол-во мест в вагоне
Дополнительная информация
1/16
2/15
3/14
4/13
5/12
эконом-купе
32
в вагоне 4/13 можно выбрать место по половому признаку
6/11
эконом-купе
10/12
штабной вагон с купе для инвалидов
41
вагон-ресторан
7/10
8/9
9/8
10/7
11/6
12/5
13/4
14/3
15/2
люкс, бизнес-класс
16
в вагоне 7/10 можно выбрать место по половому признаку
16/1
вагон первого класса (VIP)
8
места продаются по два
Поезд «Красная стрела»: расписание и цены
На странице представлено актуальное расписание и цена на жд билеты. Их стоимость может различаться в зависимости от выбранного типа вагона.
«Красная стрела» поезд: расписание на 2018 — 2019 годы
Поезд «Красная стрела» ежедневно отправляется с Ленинградского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. Состав развивает скорость до 160 км/ч, поэтому преодолевает расстояние в 650 километров всего за 8 часов. Он уходит со станции поздним вечером, поэтому пассажиры могут сполна отдохнуть в дороге.
Время отправления и прибытия указаны в таблице:
Цена на билеты по данному направлению формируется по системе динамического ценообразования: чем выше спрос, тем дороже проездной. Самые дешевые билеты можно купить в январе, а дорогие — в летние месяцы и перед праздниками.
Купить на поезд «Красная стрела» билеты можно за 90 дней до отправления состава. Билеты продаются в кассе вокзала и на нашем сайте — официальном партнере РЖД. Покупка жд билетов онлайн — быстрая и удобная процедура: укажите на схеме понравившееся место, введите паспортные данные и оплатите покупку в один клик.
Минимальная цена билета на поезд «Красная стрела» составляет 1300 рублей.
«Красная стрела» поезд: официальный сервис
В поезде «Красная стрела» все вагоны нового модельного ряда. Они оснащены вакуумными туалетами и кондиционерами, а в каждом купе есть розетки на 220В и Wi-Fi.
Пассажирам «Красной стрелы» в пути предоставляют полный комплекс услуг: выдают новое постельное белье, предлагают чай/кофе и питание (если включено в стоимость билета). При этом все спальные места застилает проводник. За дополнительную плату можно приобрести печатные издания, алкогольные напитки и закуски.
Сервис и услуги в поезде «Красная Стрела» подробно изложены в таблице:
Тип вагона
Сервис и услуги
«Люкс» (VIP)
зал ожидания повышенной комфортности
отдельный санузел и душевая кабина
дорожный гигиенический набор
постельное белье
информационно-справочные услуги
свежая пресса
зарядка для гаджетов
спутниковое ТВ
Wi-Fi
бар с закусками и напитками
СВ и купе
дорожный гигиенический набор
постельное белье
полотенца
горячее питание
безалкогольные напитки
Вагон-ресторан поезда «Красная стрела» достиг европейского класса и предлагает пассажирам фирменное меню. По желанию пассажиров блюда доставляют прямо в купе.
В дополнение к высочайшему комфорту, вагоны имеют изысканный интерьер и обслуживаются первоклассными проводниками. Сервис в поезде «Красная стрела» по праву считается лучшим на российских железных дорогах.
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.
Отзывы пассажиров: 2
Добрый день Я желаю купить билеты на поезд Красная стрела на 10 января Москва ст Петербург. Я желаю резервировать отдельный номер на двоих с душем, завтраком и всеми удобствами. Но найти , понять и резервировать очень сложно. Можете пожалуйста мне помочь. Спасибо за ранее.
Просто переходишь по ссылке https://povagonam.ru/ . Она ещё расположена сдесь же чуть ниже в разделе купить жд билет . И вбиваеш откуда куда например Москва -санкт-петербург и выбираешь число тебе выдаёт варианты . Далее выбираешь в страке поезда " фирменые " и находишь красная стрела далее люкс и он придлогает выбрать место выбираешь и оплачиваешь 14500 за номер за двоих отдельно место купить нельзя.