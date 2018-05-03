«Кузбасс» — поезд формирования АО «ФПК», получивший статус фирменного в 1998 году. Состав соединяет столицы России и Кемеровской области, позволяя путешественникам с комфортом добраться до конечной станции и насладиться красотами Сибири. Как и другие современные поезда, «Кузбасс» — фирменный состав, сформированный из новых вагонов серо-красного цвета с логотипом РЖД.
Маршрут
Скорый фирменный поезд «Кузбасс» курсирует по маршруту Кемерово — Москва — Кемерово. На участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Блок-Пост 149 км он следует одним расписанием с фирменным поездом «Томич» в оба направления.
Добраться из столицы в Кемерово можно только с пересадкой. Сначала поездом Москва — Новосибирск-Главный, а затем до Кемерово фирменным поездом № 030Н «Кузбасс». Поезд следует круглогодично через день:
из Кемерово под номером 029Н — по четным;
из Новосибирска под номером 030Н — по нечетным.
Расписание движения
Фирменный поезд «Кузбасс» проходит расстояние в 3597 км между конечными станциями за 2 суток. Время следования в пути из Кемерово в Москву — 2 суток 6 часов 10 минут.
Дорога из столицы в Кемерово займет больше времени — 2 суток 7 часов 28 минут, поскольку нужно делать пересадку. Например:
с Ярославского вокзала Москвы до Новосибирска поездом № 070Ч — 2 суток 2 часа 17 минут;
из Новосибирска в Кемерово поездом № 030Н — 5 часов 11 минут.
По дороге фирменный поезд «Кузбасс» делает остановки в городах: Юрга, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Владимир. Самая длинная остановка — на станции Пермь-2 (55 минут).
Актуальное расписание поезда «Кузбасс» представлено в таблице (время отправления и прибытия местное):
1 штабной (с местами для инвалида и сопровождающего);
1 вагон-ресторан.
Все вагоны оборудованы биотуалетами, кондиционерами, розетками и электронными табло.
Класс обслуживания
В вагонах фирменного поезда «Кузбасс» сделано все для комфортного путешествия: новое постельное белье, горячее питание, необходимый в дороге санитарно-гигиенический набор, свежая пресса. Для удобства пассажиров в вагонах установлены электронные табло, показывающие скорость движения состава, температуру воздуха и время.
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Купе
2 нижние и 2 верхние полки с откидным столиком
индивидуальный светильник
питание
постельное белье
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье (за отдельную плату)
Вагон-ресторан
современный дизайн
фирменное меню: уха «Сибирская» из стерляди, стерлядь в сметанном соусе с луком и др.
в меню есть бизнес-ланчи, сезонные предложения, детские блюда
широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов
горячие и прохладительные напитки
заказ блюд с доставкой в купе
Стоимость билетов
Цена поездки из Кемерово в Москву зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки билета. Например, стоимость билетов на фирменный поезд «Кузбасс» составляет:
плацкарт — от 7100 рублей;
купе — от 10 300 рублей.
Купить билет на фирменный поезд «Кузбасс» можно в железнодорожной кассе или на povagonam.ru без комиссий и переплат.
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.