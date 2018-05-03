Фирменный поезд «Лотос»

«Лотос» — скорый фирменный пассажирский поезд, принадлежащий ОАО «Федеральная пассажирская компания». Он курсирует по маршруту Астрахань — Москва — Астрахань. Состав был впервые запущен в 1970 году, но лишь через 22 года «Лотос» получил почетный статус фирменного поезда РЖД.

Маршрут фирменного поезда «Лотос»

За свой долгий период эксплуатации поезд несколько раз менял маршрут следования. Самыми популярными были два направления: через Тамбов и Саратов, а также через Поворино и Волгоград, расходившиеся в черте Мичуринского узла и соединившиеся в Верхнем Баскунчаке. Сегодня состав ежедневно курсирует по маршруту Астрахань — Москва и обратно. Отправляется поезд под номером 005Г с Павелецкого вокзала столицы, а прибывает на станцию Астрахань-1. В обратном направлении состав меняет номер на 005Ж.

«Лотос» поезд: расписание

Фирменный поезд «Лотос» № 005Г отправляется из Москвы в 23:59 и приходит в Астрахань в 05:30. В пути состав останавливается на 29 станциях. Самая длительная остановка на станции «Саратов-1 Пассажирская» — 48 минут. В обратном направлении поезд № 005Ж отправляется из Астрахани в 10:40 и прибывает в Москву в 14:37. Время в пути:
  • от Москвы до Астрахани — 28 часов 15 минут;
  • от Астрахани до Москвы — 30 часов 3 минуты.
В таблице представлено актуальное расписание фирменного поезда «Лотос» (время московское):
№ поезда Направление Отправление Прибытие
005Г Москва — Астрахань 23:59 06:30 (+1 день)
005Ж Астрахань — Москва 10:40 14:37 (+1 день)

Поезд «Лотос» Астрахань — Москва: схема подвижного состава

Фирменный поезд «Лотос» включает:
  • купейные вагоны;
  • штабной вагон (с местом для пассажира с ограниченными возможностями);
  • плацкартный вагон;
  • вагон-ресторан.
Текущий состав сформирован путем объединения «Лотоса» с одним из современных поездов, ранее ходившего по маршруту Саратов — Москва. С декабря 2017 года его часть прицепляется в Саратове в хвостовую, а в Москве — в головную часть состава «Лотоса». До Астрахани доезжает 6-9 пассажирских вагонов и 1 вагон-ресторан.
Схема купейного вагона
Схема штабного вагона
Схема плацкартного вагона
Схема вагона-ресторана
Фирменный поезд «Лотос»: класс обслуживания

Поезд «Лотос» предлагает пассажирам высокий уровень комфорта и сервиса. Каждый вагон порадует современным интерьером, а вагон-ресторан — разнообразным меню. Они оборудованы:
  • кондиционерами;
  • биотуалетами;
  • энергосберегающими светильниками;
  • информационными табло;
  • электрическими розетками.
Пассажирам купейных вагонов также предоставляется белоснежное постельное белье, свежая пресса и дорожный гигиенический набор.

Стоимость билета на фирменный поезд «Лотос»

Поезд по маршруту Астрахань — Москва — Астрахань участвует в программе динамического ценообразования: чем выше спрос на рейс, тем дороже билет. Цена также зависит от сезона года: зимой — ниже, летом — выше. Если забронировать билет заранее, можно сэкономить до половины стоимости билета. Продаются билеты за 90 дней до отправления фирменного поезда. Цена билета на поезд 005Ж «Лотос» в плацкартный вагон составляет от 3598 рублей, в купе — от 5096 рублей. Купить билет на фирменный поезд «Лотос» можно в железнодорожной кассе вокзала или онлайн на нашем сайте — официальном партнере РЖД. Билеты через сайт povagonam.ru продаются без комиссий и переплат.

Отзывы пассажиров: 3

  1. Екатерина

    Четыре года ездила на нем в Москву и обратно.Очень удобно было обратно ехать в ночь. Все дела успеваем сделать и домой. Но сейчас поезд из Москвы стал ходить отвратительно. Неудобно что отправление из МСК в середине дня. например рабочий семинар с 10- 18. Приходится уезжать на день позже обычного. Жаль но теперь приходится искать альтернативу ЖД переездам.

  2. Михаил

    Ехал в 6-ом вагоне в Москву. Даже не представлял, что поездка можеть быть настолько дискомфортной. Всю дорогу вагон трясся и вибрировал. Чем быстрее ехал, тем сильнее вибрация. Видимо вагон не исправен. Но как же можно такой в работу выпускать?!

  3. Елена

    Добрый день! Я была пассажиром 10 июня 2022 г фирменного поезда Москва - Астрахань. Вагон номер 1 , место 15. Хочу поблагодарить проводника вагона 1 Алексея. Очень отзывчивый, все подробно рассказал, про маршрут и остановки поминутно, в вагоне очень чисто , свежо, к нарушающим порядок в вагоне , шумевшим людям сделал строго, но культурно замечание, предложил и представил ассортимент товаров , кофе налил, очень авторитетный, культурный и добрый проводник, по- больше бы таких работников в РЖД.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
