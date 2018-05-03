«Лотос» — скорый фирменный пассажирский поезд, принадлежащий ОАО «Федеральная пассажирская компания». Он курсирует по маршруту Астрахань — Москва — Астрахань. Состав был впервые запущен в 1970 году, но лишь через 22 года «Лотос» получил почетный статус фирменного поезда РЖД.
Маршрут фирменного поезда «Лотос»За свой долгий период эксплуатации поезд несколько раз менял маршрут следования. Самыми популярными были два направления: через Тамбов и Саратов, а также через Поворино и Волгоград, расходившиеся в черте Мичуринского узла и соединившиеся в Верхнем Баскунчаке. Сегодня состав ежедневно курсирует по маршруту Астрахань — Москва и обратно. Отправляется поезд под номером 005Г с Павелецкого вокзала столицы, а прибывает на станцию Астрахань-1. В обратном направлении состав меняет номер на 005Ж.
«Лотос» поезд: расписаниеФирменный поезд «Лотос» № 005Г отправляется из Москвы в 23:59 и приходит в Астрахань в 05:30. В пути состав останавливается на 29 станциях. Самая длительная остановка на станции «Саратов-1 Пассажирская» — 48 минут. В обратном направлении поезд № 005Ж отправляется из Астрахани в 10:40 и прибывает в Москву в 14:37. Время в пути:
- от Москвы до Астрахани — 28 часов 15 минут;
- от Астрахани до Москвы — 30 часов 3 минуты.
|№ поезда
|Направление
|Отправление
|Прибытие
|005Г
|Москва — Астрахань
|23:59
|06:30 (+1 день)
|005Ж
|Астрахань — Москва
|10:40
|14:37 (+1 день)
Поезд «Лотос» Астрахань — Москва: схема подвижного составаФирменный поезд «Лотос» включает:
- купейные вагоны;
- штабной вагон (с местом для пассажира с ограниченными возможностями);
- плацкартный вагон;
- вагон-ресторан.
Фирменный поезд «Лотос»: класс обслуживанияПоезд «Лотос» предлагает пассажирам высокий уровень комфорта и сервиса. Каждый вагон порадует современным интерьером, а вагон-ресторан — разнообразным меню. Они оборудованы:
- кондиционерами;
- биотуалетами;
- энергосберегающими светильниками;
- информационными табло;
- электрическими розетками.
Отзывы пассажиров: 3
Четыре года ездила на нем в Москву и обратно.Очень удобно было обратно ехать в ночь. Все дела успеваем сделать и домой. Но сейчас поезд из Москвы стал ходить отвратительно. Неудобно что отправление из МСК в середине дня. например рабочий семинар с 10- 18. Приходится уезжать на день позже обычного. Жаль но теперь приходится искать альтернативу ЖД переездам.
Ехал в 6-ом вагоне в Москву. Даже не представлял, что поездка можеть быть настолько дискомфортной. Всю дорогу вагон трясся и вибрировал. Чем быстрее ехал, тем сильнее вибрация. Видимо вагон не исправен. Но как же можно такой в работу выпускать?!
Добрый день! Я была пассажиром 10 июня 2022 г фирменного поезда Москва - Астрахань. Вагон номер 1 , место 15. Хочу поблагодарить проводника вагона 1 Алексея. Очень отзывчивый, все подробно рассказал, про маршрут и остановки поминутно, в вагоне очень чисто , свежо, к нарушающим порядок в вагоне , шумевшим людям сделал строго, но культурно замечание, предложил и представил ассортимент товаров , кофе налил, очень авторитетный, культурный и добрый проводник, по- больше бы таких работников в РЖД.