«Обь» — фирменный пассажирский поезд РЖД, курсирующий между Новосибирском и Новым Уренгоем. Он введен в эксплуатацию в 2004 году и предлагает пассажирам в дороге высокий уровень комфорта. Оснащен поезд «Обь» только современными вагонами из экологически чистых материалов и биотуалетами.
Маршрут
Фирменный состав ежедневно перевозит пассажиров по маршруту Новосибирск — Новый Уренгой и обратно. Он курсирует круглогодично только по четным числам.
Станция отправления поезда «Обь» — Новосибирск-Главный, а пункт прибытия — железнодорожный вокзал Нового Уренгоя. С вокзала Новосибирска состав уходит под номером 125Н, а в обратном направлении — № 125Е.
Расписание движения
Фирменный поезд «Обь» преодолевает расстояние между двумя станциями в 2608 км за двое суток. Время следования в пути:
из Нового Уренгоя до Новосибирска — 2 суток 3 часа 54 минуты;
из Новосибирска до Нового Уренгоя — 1 сутки 23 часа 35 минут.
По маршруту поезд делает остановки на 32 станциях, включая крупные города: Омск, Тюмень, Тобольск, Ноябрьск и др. Самая продолжительная стоянка — на станции Сургут (50 минут).
В таблице представлено актуальное расписание поезда «Обь» (время отправления и прибытия — местное):
В составе поезда «Обь» Новый Уренгой — Новосибирск есть как плацкартные, так и купейные вагоны (включая повышенной комфортности). Он включает:
5 купейных вагонов;
2 плацкартных вагона;
1 штабной вагон (с местом для инвалида);
1 вагон-ресторан.
Все вагоны соответствуют последним требованиям комфорта и оснащенности: оборудованы стеклопакетами, кондиционерами, биотуалетами, которые работают постоянно. Кроме того, в вагонах установлены информационные табло, сообщающие пассажирам полезную информацию.
Класс обслуживания
В таблице представлена краткая характеристика вагонов поезда «Обь»:
для всех купе:
постельное белье
для вагонов повышенной комфортности (2Э):
рацион питания
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Ресторан
современный дизайн
доступна безналичная оплата
разнообразное меню: горячие блюда, закуски, салаты, десерты и напитки
заказ блюд с доставкой в купе
Для всех пассажиров в штабном вагоне есть бытовое купе, в котором можно привести в порядок себя и одежду. Также работает детское купе со специально обученными проводниками. За дополнительную плату доступна бытовая техника: микроволновая печь или телевизор.
Стоимость билетов
Проездные документы на поезд «Обь» продаются по принципу динамического ценообразования. Цена билета напрямую зависит от спроса на данный рейс, типа вагона и даты покупки. Стоимость билетов на фирменный состав № 125Е/125Н:
плацкарт — от 5300 рублей;
купе — от 9600 рублей.
Билеты по данному направлению продаются за 90 суток.
