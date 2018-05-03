Поезд «Оренбуржье» — скорый фирменный пассажирский соста РЖД, курсирующий между Оренбургом и Самарой. Он стал визитной карточкой степного края благодаря стараниям начальника вагонного депо Оренбурга Николая Кругликова. В 1977 году поезду присвоен почетный статус фирменного.
Маршрут
Состав ранее курсировал по маршруту Оренбург — Москва-Казанская и обратно круглый год. Однако с 9 декабря 2018 года его маршрут изменился. Теперь он останавливается в Самаре, а до столицы следует другой состав № 137У/138Й с аналогичным графиком.
Летом фирменный поезд «Оренбуржье» отправляется ежедневно, зимой — через день. Пункт отправления состава — железнодорожный вокзал Оренбурга, а прибытия — вокзал Самары. С перрона начальной станции поезд отправляется под номером 031Е, на обратном пути меняет нумерацию на 032Й.
Расписание движения
Между конечными станциями поезд «Оренбуржье» проходит расстояние в 418 км примерно за семь часов. Время следования в пути:
из Оренбурга до Самары — 6 часов 59 минут;
из Самары до Оренбурга — 7 часов 10 минут.
Следуя по маршруту, состав делает остановки на 7 станциях: Переволоцкая, Новосергиевская, Сорочинская, Тоцкая, Бузулук, Неприк, Богатое. Самая длительная стоянка — в городе Бузулук (21 минуту).
Актуальное на поезд «Оренбуржье» расписание представлено в таблице (отправление и прибытие по местному времени):
В состав поезда «Оренбуржье» входят плацкартные и купейные вагоны, включая штабной с местами для инвалида и сопровождающего, а также вагон-ресторан. В каждом вагоне установлены современные биотуалеты, энергосберегающие светильники, электронные информационные табло и розетки для подзарядки любых бытовых приборов и гаджетов.
Класс обслуживания
Фирменный состав предусмотрен для пассажиров, рассчитывающих на максимальный комфорт. Краткая характеристика вагонов представлена в таблице ниже.
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Купе
2 верхние и 2 нижние полки
индивидуальные светильники
откидной столик
защитные планки на полках
телевизор
комплект постельного белья
полотенца
кнопка вызова проводника
санитарно-гигиенический набор
Плацкарт
аналогичен плацкартам в других поездах
комплект постельного белья
В штабном вагоне располагается отделение для багажа, поэтому не стоит беспокоиться о его сохранности. Вагон-ресторан порадует пассажиров изысканным меню из разнообразных горячих блюд, свежих салатов, десертов и напитков.
Стоимость билетов
Купить билет на фирменный поезд «Оренбуржье» можно за 90 дней до отправления. Стоимость билетов постоянно варьируется и зависит от спроса на конкретную дату и типа вагона.
Цена билетов на поезд сообщением Оренбург — Самара в среднем составляет:
плацкарт — от 1500 рублей;
купе — от 1600 рублей.
Узнать актуальную информацию о наличии свободных мест и купить билет на поезд «Оренбуржье» можно в кассах дальнего следования РЖД или онлайн.
Отзывы пассажиров: 1
Извините конечно, но такой поезд про***ли! Все время им пользовался - был доволен и горд за наш край (отправление из Оренбурга всегда сопровождалось песней "Оренбургский пуховый платок"). Отличный подвижной состав, приветливые проводники. Поезд всегда полностью заполнен. А теперь этим же маршрутом из столицы отправляться стыдно - сплошные старые вагоны. А стоимость сопоставима с Орским, в котором вагоны поновее. Спасибо РЖД, что хоть не объявляют его как "Оренбуржье". С трудом верю в малую востребованность поезда - я не помню полупустых вагонов. Иной раз даже заранее сложно было место забронировать. Грустно и обидно, что какие петиции не пиши, ничего не изменить!