«Саратов» — скорый фирменный поезд РЖД, доставляющий пассажиров из Саратова в столицу и обратно. В свой первый рейс состав отправился в 1965 году, однако до сих пор пользуется популярностью среди саратовцев, называющих его «девяткой». В 2012 году вагоны фирменного поезда были полность обновлены, они выполнены в едином корпоротивном стиле РЖД.
Маршрут
Ночной поезд «Саратов» курсирует по маршруту Саратов — Москва — Саратов. Его отправной пункт — станция Саратов-1 — Пасс., а пункт прибытия — Павелецкий вокзал Москвы. С начальной станции поезд уходит под номером 009Ж, а в обратном направлении из Москвы— № 009Г.
Расписание движения
Фирменные поезда Саратова № 009Г/009Ж проходят расстояние между двумя конечными станциями в 856 км. Время следования в пути:
из Саратова до Москвы — 14 часов 18 минут;
из Москвы до Саратова — 14 часов 16 минут.
Фирменный поезд «Саратов» следует через крупные населенные пункты: Аткарск, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Павелец и Узуново. Самая продолжительная стоянка — на станции Мичуринск (43 минуты).
Актуальное расписание (по местному времени отправления и прибытия) поездов «Саратов» представлено в таблице:
Вагоны поезда «Саратов» оборудованы биотуалетами, энергосберегающими светильниками, электронными табло, на окнах установлены стеклопакеты.
Класс обслуживания
«Саратов» — поезд с современными комфортабельными вагонами. В каждом вагоне установлены кулеры с чистой питьевой водой, а электронные ключи доступа в купе позволяют не беспокоиться за сохранность вещей.
В таблице представлена краткая характеристика вагонов фирменного поезда направлением Саратов — Москва:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
2-местное мягкое купе
душевая кабина
умывальник
телевизор
шкаф для одежды
кнопка вызова проводника
розетка на 220 В
горячее питание и напитки
постельное белье
полотенца, тапочки
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
рацион питания
постельное белье, тапочки
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Купе
2 нижние и 2 верхние полки
защитные планки
откидной столик
рацион питания
постельное белье
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Вагон-ресторан порадует пассажиров приятной расцветкой в зеленых тонах и изысканным меню: широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов и напитков. Заказать блюдо можно прямо в купе через проводника.
Стоимость билетов
Стоимость билетов на фирменный состав всегда меняются, поскольку напрямую зависят от спроса на рейс, класса обслуживания и даты их покупки. Продажи билетов стартуют за 90 дней до отправления состава.
Цена билета на фирменный поезд «Саратов» в вагон:
плацкарт — от 2200 рублей;
купе — от 3700 рублей;
купе (комфорт) — от 3900 рублей;
СВ — от 7300 рублей;
СВ (бизнес) — от 8200 рублей;
Люкс — от 14 500 рублей.
Купить билеты на поезд «Саратов» можно в кассе дальнего следования РЖД или на нашем сайте.
