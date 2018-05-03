Фирменный поезд «Северная Пальмира» переживает второе рождение. В конце 1990 года он потерял данный статус из-за плохого сервиса, а затем и вовсе был снят с маршрута. Но в 2002 году компания РЖД приняла решение о запуске нового фирменного поезда с предыдущим названием, сообщением Санкт-Петербург — Адлер — Санкт-Петербург.
Маршрут поезда «Северная Пальмира»
«Северная Пальмира» — двухэтажный поезд, курсирующий между станциями Санкт-Петербург — Адлер. Он преодолевая расстояние в 2444 километра. Состав под номером 35А/35В отправляется с Московского вокзала северной столицы, 36А/36С — с вокзала города Адлер.
Главная «изюминка» поезда — двухэтажные вагоны, которые ввели в мае 2016 года. Они позволяют размещать больше пассажиров и сделаны из современных экологичных материалов.
Поезд Санкт-Петербург — Адлер «Северная Пальмира»: схема состава
Подвижной двухэтажный состав включает вагоны: СВ, купе, ресторан и штабной (для людей с ограниченным возможностями). Вагоны состоят из 4-местных и 2-местных купе, расположенных на двух этажах. В них установлены современные кондиционеры и биотуалеты, системы отопления, видеонаблюдения, контроля, управления доступом и охраны поезда, поясняющие электронные табло.
Войти в купе можно только по личному ключу в виде магнитной карты.
Поезд 035А «Северная Пальмира»: схема вагонов
Рассмотрим расположение мест в вагонах двухэтажного поезда «Северная Пальмира» на примере состава № 35А.
Схема спальных вагонов (СВ)
Схема стандартных купейных вагонов
Схема штабного вагона
Схема вагона-ресторана
Каждое купе оборудовано полками для лежания, столом, полочками для мелочей, светильниками, лестницами для подъема на верхнее место, современными стеклопакетами и розетками для устройств мощностью до 100 Вт. Кроме того, штабной вагон имеет специальный подъемник для инвалидных кресел и оснащен спутниковой связью (ГЛОНАСС).
Нумерация мест в двухэтажных вагонах
Двухэтажные вагоны вмещают больше пассажиров по сравнению с одноэтажным составом. Стандартный купейный вагон имеет 64 спальных места, СВ — 30, штабной — 50, а вагон-ресторан рассчитан на 48 человек.
Нижние места купейных вагонов нечетные, а верхние — четные.
Тип вагона
№ мест (1 этаж)
№ мест (2 этаж)
Купе
с 1 по 32
с 81 по 112
СВ
с 1 по 16
с 81 по 96
Штабной
с 1 по 24
с 81 по 104
«Северная Пальмира» поезд: расписание
При покупке билетов на поезд «Северная Пальмира» следует учитывать, что маршрут с двухэтажными вагонами (№ 35В/36С) ходит с периодичностью один раз в 4 дня, в остальные дни состав одноэтажный.
«Северная Пальмира» поезд двухэтажный: расписание
Время отправления и прибытия поезда «Северная Пальмира» указаны в таблице:
Время следования из Санкт-Петербурга в Адлер — 37 часов 30 минут, в обратном направлении — 38 часов 8 минут. Время отправления и прибытия поезда — московское.
«Северная Пальмира» (поезд СПб — Адлер): стоимость билета
На все поезда по данному направлению распространяется система динамического ценообразования. Принцип прост: чем больше покупают билетов на «Северная Пальмира» поезд, тем они дороже. Дешевые билеты можно приобрести в январе, а дорогие — в июне (пиковый период спроса).
Продажа билетов на поезд «Северная Пальмира» стартует за 90 дней до отправления состава. В стоимость входят постельное белье, питьевая вода, предметы гигиены. Дополнительно можно заказать горячее питание на все время пути. Стоимость жд билета на поезд «Северная Пальмира» в купейном вагоне — от 5514 рублей, в «Люкс» — от 17169 рублей.
Ехала поездом из Краснодара «Северная пальмира» 12 марта 2022 года. В купе очень холодно .За все время поездки до Санкт Петербурга ни разу не включали отопление, хотя температура воздуха была на улице была -5 Туалет в ужасном состояние, проводница Елена никак не реагировала Туалетная бумага была «замурована» так , что даже не прокручивалась. Пассажиры пытались ее достать и все кусочки летели на пол.В туалете грязно, но в графике отмечалось регулярно,что произведена уборка. Очень жаль, что в фирменных поездах работают такие проводники.