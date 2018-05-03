«Волгоград» — скоростной пассажирский поезд РЖД, который отправился в свой первый рейс в 1980 году. Свое название фирменный состав получил в честь города на берегу Волги. Ранее его вагоны имели темно-синий цвет, на конце — изображение памятника на Мамаевом кургане в Волгограде «Родина-мать зовет!», в длину — изображение георгиевской ленты и надпись «Волгоград». Сейчас состав полностью обновлен современными вагонами в фирменных цветах РЖД.
Маршрут
Фирменный состав курсирует по маршруту Волгоград — Москва — Волгоград. Он ежедневно отправляется в путь со станции Волгоград-1 и прибывает на Павелецкий вокзал столицы. С начальной станции поезд уходит под номером 001Ж, а в обратном направлении из Москвы меняет номер на 001И.
Расписание движения
Фирменный поезд «Волгоград» преодолевает расстояние между конечными станциями в 1068 км. По маршруту он останавливается на 10 станциях. Самая длительная стоянка — на станции Грязи (35 минут).
Время следования в пути:
от Волгограда до Москвы — 18 часов;
от Москвы до Волгограда — 18 часов 10 минут.
В таблице представлено актуальное расписание фирменного поезда «Волгоград» (время отправления и прибытия — местное):
Фирменный состав полностью укомплектован новыми современными вагонами компаний ФПК и ТКС (повышенного комфорта):
1 вагон класса «Люкс»;
1 спальный вагон (СВ бизнес);
11 купейных вагонов (обычные и комфорт);
1 штабной вагон (с купе для инвалидов);
5 плацкартных вагонов;
1 вагон-ресторан.
В каждом вагоне установлены биотуалеты, энергосберегающие светильники, электронные информационные табло и розетки. В штабном вагоне находится специально оборудованное купе для инвалида и сопровождающего.
Класс обслуживания
«Волгоград» — это поезд для комфортного путешествия, предлагающий пассажирам отличный сервис. В таблице представлена краткая характеристика вагонов фирменного поезда:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
2-местное мягкое купе
выкупается полностью
душевая кабина
умывальник
телевизор
ужин или завтрак (на выбор)
напитки
постельное белье, полотенца
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
рацион питания
постельное белье
санитарно-гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен другим плацкартам
оплачивается отдельно:
услуга дополнительного питания
постельное белье
Вагон-ресторан предлагает разнообразное меню: для детей, взрослых и вегетарианское. Можно заказать свежие салаты, ароматные горячие блюда, закуски, аппетитные десерты и различные напитки (от кофе до минеральной воды). Людям с ограниченными возможностями или путешествующим с детьми проводник доставит блюда прямо в купе.
Стоимость билетов
Цена билета на фирменный поезд Волгоград — Москва зависит от типа выбранного вагона, популярности рейса и даты покупки проездного документа. Стоимость поездки в вагоне:
плацкарт — от 2600 рублей;
купе — от 3000 рублей;
купе (комфорт) — от 3000 рублей;
СВ (бизнес) — от 8300 рублей;
Люкс — от 13 700 рублей.
Продажа билетов на поезд «Волгоград» начинается за 90 дней до его отправления. Купить билет на поезд № 001 сообщением Волгоград — Москва можно в кассе дальнего следования РЖД или онлайн на нашем сайте (без комиссий).
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.