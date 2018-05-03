«Южный Урал» — фирменный пассажирский поезд, курсирующий между столицей и Челябинском. Состав сформирован в 1965 году по инициативе сотрудников Челябинского отделения ЮУЖД. С 2010 года в составе поезда имеются вагоны беспересадочного сообщения Москва — Магнитогорск с перецепкой в Уфе.
Маршрут поезда «Урал»
Фирменный поезд «Южный Урал» курсирует ежедневно круглый год по маршруту Челябинск — Москва — Челябинск. Между конечными станциями он преодолевает расстояние в 2048 км. Время в пути:
от Челябинска до Москвы — 34 часа 40 минут;
от Москвы до Челябинска — 33 часа 18 минут.
Поезд «Южный Урал» отправляется с Челябинского вокзала и прибывает на Казанский вокзал столицы.
Расписание поезда «Южный Урал»
По данному направлению поезд отправляется из Челябинска под номером 013У, из Москвы — под номером 014Е. В пути состав останавливается на 20 станциях. Самая длительная остановка в городе Самара:
49 минут — по маршруту Москва — Челябинск;
48 минут — по маршруту Челябинск — Москва.
Фирменный поезд «Южный Урал» — ночной состав. В таблице представлено актуальное расписание поезда (время местное):
Фирменный поезд «Южный Урал»: схема подвижного состава
Долгое время вагоны поезда окрашивались в красный цвет, но затем их заменили вагонами в обычной для РЖД серой гамме.
Обновленный состав фирменного поезда «Южный Урал» включает:
6 плацкартных вагонов;
4 купейных вагона (включая 1 вагон повышенной комфортности);
1 спальный вагон, в котором есть места бизнес-класса;
1 штабной вагон для пассажиров с ограниченными возможностями;
1 вагон-ресторан.
Сервис и обслуживание в фирменном поезде «Южный Урал»
В 2018 году компания АО «РЖД» обновила состав новыми плацкартными вагонами. Они изготовлены по современным технологиям, которые позволяют эксплуатировать их при низких температурах без ущерба для пассажиров. Пол и кузов имеют изоляцию, на окнах установлены двухкамерные стеклопакеты с прочными тонированными стеклами. Для внутренней отделки вагонов использованы гипоаллергенные материалы.
Каждый вагон оборудован:
системой кондиционирования и обеззараживания воздуха;
фильтрами для питьевой воды;
пожарной сигнализацией;
системой пожаротушения и видеонаблюдения;
экологически чистыми биотуалетами;
электрическими и USB-розетками;
электронными информационными панелями.
В таблице представлена краткая характеристика вагонов «Южного Урала»:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
магнитная карта-ключ для входа в купе
кнопка вызова проводника
телевизор
горячее питание (в бизнес-классе)
постельное белье, полотенца, тапочки
гигиенический дорожный набор
свежая пресса
Купе
2 верхние и 2 нижние полки с защитными планками и откидным столиком
свежее постельное белье
полотенца, тапочки
Купе повышенной комфортности
2 верхние и 2 нижние полки с защитными планками и откидным столиком
кнопка вызова проводника
телевизор
В вагоне-ресторане пассажирам предложат разнообразное меню из горячих и холодных блюд, горячие и прохладительные напитки. Можно заказать доставку пищи в купе.
Стоимость билетов на фирменный поезд «Южный Урал»
Стоимость билетов по направлению Челябинск — Москва зависит от спроса и типа вагона. Принцип формирования цены прост: чем популярнее рейс, тем дороже билет. Максимума цена на жд билеты достигает в летние месяцы и перед праздниками, а минимума — в январе и феврале.
Стоимость билетов на «Южный Урал»:
плацкарт — от 4325 рублей;
купе — от 5034 рублей;
СВ — от 10939 рублей.
Продажи открываются за 90 дней до отправления фирменного поезда «Южный Урал».
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.