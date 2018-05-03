Особенности фирменных поездов

Фирменные поезда — это комфортабельные пассажирские составы, отличающиеся от обычных по многим параметрам. Их «фирменность» определяет первоклассный сервис и широкий набор услуг, входящий в стоимость билета.

Характеристика

По российским железным дорогам курсирует 97 фирменных поездов ОАО «ФПК», 4 из которых относятся к классу «Премиум». Они перевозят пассажиров в различные регионы страны и соединяют столицы республик Российской Федерации. Узнать, имеет ли поезд статус фирменного, нетрудно — он указывается в билете. Как правило, фирменные поезда имеют собственное название в соответствии с направлением: «Красная стрела» и «Невский экспресс» (между Москвой и Санкт-Петербургом), «Лев Толстой» (между Москвой и Хельсинки), «Арктика» (между Москвой и Мурманском) и т.д. График их движения разрабатывается с учетом двух особенностей:
  1. наименьшее время в пути следования;
  2. максимально удобное для пассажиров время отправления и прибытия на конечную станцию.
Все фирменные поезда — скорые, поэтому они проходят расстояние по маршруту за меньшее время, чем обычные составы.

Основные отличия

Чем отличаются фирменные поезда от обычных:
  • удобным графиком движения;
  • современными вагонами с биотуалетами и кондиционерами;
  • квалифицированным и вежливым персоналом;
  • уютным вагоном-рестораном с расширенным ассортиментом блюд;
  • постельным бельем, спальными принадлежностями и предметами санитарно-гигиенического набора улучшенного качества;
  • гарантированным набором услуг: в пути можно приобрести чайную и кондитерскую продукцию, свежую прессу, сувениры и прочие товары.
При этом пассажирам, купившим билет на верхние спальные места, не нужно беспокоиться о застиле постельного белья — до посадки это сделает проводник. Особое место в фирменных поездах занимает комфортный вагон-ресторан с уютным интерьером и прекрасной кухней. Маломобильным пассажирам и людям, которые хотят побыть в уединении, проводник поможет вызвать официанта и заказать понравившееся блюдо из меню с доставкой в купе.

Типы вагонов

В фирменном поезде можно выбрать тип вагона на свой вкус: с местами для сидения, плацкартные, купейные, СВ и Люкс. При этом вагоны фирменных поездов предназначены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями и способны удовлетворить пожелания даже самых требовательных пассажиров. В состав фирменных поездов входят только современные вагоны не старше 12 лет постройки, с биотуалетами и кондиционерами. При посадке прекрасно обученный персонал поможет разместиться в вагоне и решит все возникшие вопросы. В туалетах фирменных поездов всегда есть жидкое мыло, бумажные полотенца, мягкая туалетная бумага, освежитель воздуха и одноразовые накладки на сидения.
Характеристика Люкс СВ Купе Плацкарт Сидячие
Купе в вагоне 4-6 9-16* 9-16* - -
Мест в вагоне 2 2 4 54 40-68 60-102*
Санузел душ, туалет 2 или 3* 2 или 3* 2 2
Кондиционер индивидуальный общий общий общий общий
________________ * в двухэтажных фирменных поездах

Услуги и сервис

В фирменных поездах и вагонах повышенной комфортности в стоимость проезда уже включены дополнительные услуги: рацион питания, постельное белье, дорожные наборы и пресса. Однако такие услуги предоставляются не во всех фирменных поездах, а их стоимость зависит от класса обслуживания. В таблице указано, какие услуги включены в стоимость билета (в зависимости от класса обслуживания и типа вагона).
Услуга Люкс СВ Купе Сидячие
1А, 1И, 1М 1Б, 1Е, 1Э, 1Т 2Э, 2Т
Питание да да да да да да да да
Белье да, ул.качество  да, ул.качество да да плед2 плед - плед
Дорожный набор 1 шт. 1 шт. 1 шт.2 1 шт.1 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Пресса да да2 (кроме 1Б) да3 да3 да4 да - -
Список фирменных поездов, в вагонах которых не предоставляется комплекс сервисных услуг. ________________ 1. не предоставляется в поезде «Стриж» 2. не предоставляется в двухэтажных поездах: № 5/6 (Москва — Санкт-Петербург), № 23/24 (Москва — Казань) 3. не предоставляется в поездах № 617/618 (Санкт-Петербург — Вологда), № 5/6 и № 25/26 (Москва — Санкт-Петербург), № 23/24 (Москва — Казань) 4. предоставляется только в двухэтажных фирменных поездах 5. предоставляется только в двухэтажных поездах № 738/737 и № 740/739 (Москва — Воронеж) с помощью вендингового аппарата

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
