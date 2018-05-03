Фирменные поезда — это комфортабельные пассажирские составы, отличающиеся от обычных по многим параметрам. Их «фирменность» определяет первоклассный сервис и широкий набор услуг, входящий в стоимость билета.
Характеристика
По российским железным дорогам курсирует 97 фирменных поездов ОАО «ФПК», 4 из которых относятся к классу «Премиум». Они перевозят пассажиров в различные регионы страны и соединяют столицы республик Российской Федерации.
Узнать, имеет ли поезд статус фирменного, нетрудно — он указывается в билете. Как правило, фирменные поезда имеют собственное название в соответствии с направлением: «Красная стрела» и «Невский экспресс» (между Москвой и Санкт-Петербургом), «Лев Толстой» (между Москвой и Хельсинки), «Арктика» (между Москвой и Мурманском) и т.д.
График их движения разрабатывается с учетом двух особенностей:
- наименьшее время в пути следования;
- максимально удобное для пассажиров время отправления и прибытия на конечную станцию.
Все фирменные поезда — скорые, поэтому они проходят расстояние по маршруту за меньшее время, чем обычные составы.
Основные отличия
Чем отличаются фирменные поезда от обычных:
- удобным графиком движения;
- современными вагонами с биотуалетами и кондиционерами;
- квалифицированным и вежливым персоналом;
- уютным вагоном-рестораном с расширенным ассортиментом блюд;
- постельным бельем, спальными принадлежностями и предметами санитарно-гигиенического набора улучшенного качества;
- гарантированным набором услуг: в пути можно приобрести чайную и кондитерскую продукцию, свежую прессу, сувениры и прочие товары.
При этом пассажирам, купившим билет на верхние спальные места, не нужно беспокоиться о застиле постельного белья — до посадки это сделает проводник.
Особое место в фирменных поездах занимает комфортный вагон-ресторан с уютным интерьером и прекрасной кухней. Маломобильным пассажирам и людям, которые хотят побыть в уединении, проводник поможет вызвать официанта и заказать понравившееся блюдо из меню с доставкой в купе.
Типы вагонов
В фирменном поезде можно выбрать тип вагона на свой вкус: с местами для сидения, плацкартные, купейные, СВ и Люкс. При этом вагоны фирменных поездов предназначены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями и способны удовлетворить пожелания даже самых требовательных пассажиров.
В состав фирменных поездов входят только современные вагоны не старше 12 лет постройки, с биотуалетами и кондиционерами. При посадке прекрасно обученный персонал поможет разместиться в вагоне и решит все возникшие вопросы.
В туалетах фирменных поездов всегда есть жидкое мыло, бумажные полотенца, мягкая туалетная бумага, освежитель воздуха и одноразовые накладки на сидения.
|Характеристика
|Люкс
|СВ
|Купе
|Плацкарт
|Сидячие
|Купе в вагоне
|4-6
|9-16*
|9-16*
|-
|-
|Мест в вагоне
|2
|2
|4
|54
|40-68
60-102*
|Санузел
|душ, туалет
|2 или 3*
|2 или 3*
|2
|2
|Кондиционер
|индивидуальный
|общий
|общий
|общий
|общий
________________
* в двухэтажных фирменных поездах
Услуги и сервис
В фирменных поездах и вагонах повышенной комфортности в стоимость проезда уже включены дополнительные услуги: рацион питания, постельное белье, дорожные наборы и пресса. Однако такие услуги предоставляются не во всех фирменных поездах, а их стоимость зависит от класса обслуживания.
В таблице указано, какие услуги включены в стоимость билета (в зависимости от класса обслуживания и типа вагона).
Список фирменных поездов
|Услуга
|Люкс
|СВ
|Купе
|Сидячие
|1А, 1И, 1М
|1Б, 1Е, 1Э, 1Т
|2Э, 2Т
|2Б
|1Р
|1В
|2Р
|3Р
|Питание
|да
|да
|да
|да
|да
|да
|да
|да
|Белье
|да, ул.качество
| да, ул.качество
|да
|да
|плед2
|плед
|-
|плед
|Дорожный набор
|1 шт.
|1 шт.
|1 шт.2
|1 шт.1
|1 шт.
|1 шт.
|1 шт.
|1 шт.
|Пресса
|да
|да2 (кроме 1Б)
|да3
|да3
|да4
|да
|-
|-
, в вагонах которых не предоставляется комплекс сервисных услуг.
________________
1. не предоставляется в поезде «Стриж»
2. не предоставляется в двухэтажных поездах: № 5/6 (Москва — Санкт-Петербург), № 23/24 (Москва — Казань)
3. не предоставляется в поездах № 617/618 (Санкт-Петербург — Вологда), № 5/6 и № 25/26 (Москва — Санкт-Петербург), № 23/24 (Москва — Казань)
4. предоставляется только в двухэтажных фирменных поездах
5. предоставляется только в двухэтажных поездах № 738/737 и № 740/739 (Москва — Воронеж) с помощью вендингового аппарата