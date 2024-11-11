Каменск-Уральский: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Каменск-Уральский. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Каменск-Уральский работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Каменск-Уральский на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
359Й
Нижневартовск
Уфа
00:07
Каменск-Уральский
1 д. 14 ч. 44 мин.
12:55
Уфа
Купить билеты
447Е
Нижневартовск
Астрахань
00:10
Каменск-Уральский
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
Купить билеты
210У
Челябинск
Пермь
00:52
Каменск-Уральский
11 ч. 55 мин.
09:45
Пермь 2
Купить билеты
504У
Челябинск
Тобольск
01:30
Каменск-Уральский
12 ч. 30 мин.
09:30
Тобольск
Купить билеты
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
01:45
Каменск-Уральский
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
Купить билеты
288Я
Москва
Челябинск
01:45
Каменск-Уральский
1 д. 7 ч. 27 мин.
04:32
Челябинск-Главный
Купить билеты
510У
Екатеринбург
Челябинск
02:06
Каменск-Уральский
9 ч. 27 мин.
10:07
Челябинск-Главный
Купить билеты
136У
Челябинск
Екатеринбург
04:42
Каменск-Уральский
10 ч. 30 мин.
06:20
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
289С
Анапа
Екатеринбург
04:50
Каменск-Уральский
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
552Е
Приобье
Челябинск
04:57
Каменск-Уральский
1 д. 2 ч. 35 мин.
08:00
Челябинск-Главный
Купить билеты
502Й
Уфа
Екатеринбург
07:02
Каменск-Уральский
14 ч. 50 мин.
09:00
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
331Й
Новый Уренгой
Уфа
07:40
Каменск-Уральский
2 д. 0 ч. 46 мин.
21:40
Уфа
Купить билеты
445С
Кисловодск
Екатеринбург
07:54
Каменск-Уральский
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
849Е
Финист
Курган
Екатеринбург
08:00
Каменск-Уральский
5 ч. 2 мин.
09:29
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
346У
Адлер
Нижневартовск
08:20
Каменск-Уральский
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
Купить билеты
851У
Курган
Екатеринбург
08:28
Каменск-Уральский
5 ч. 22 мин.
10:07
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
288У
Челябинск
Москва
09:03
Каменск-Уральский
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
298Е
Челябинск
Москва
09:03
Каменск-Уральский
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
114Ц
Казань
Алматы (Казахстан)
09:18
Каменск-Уральский
3 д. 15 ч. 23 мин.
05:43
Алматы 2
Купить билеты
144Ф
Казань
Ташкент (Узбекистан)
09:18
Каменск-Уральский
4 д. 0 ч. 42 мин.
15:02
Ташкент (Центральный)
Купить билеты
192У
Челябинск
Санкт-Петербург
10:05
Каменск-Уральский
2 д. 1 ч. 32 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
122У
Оренбург
Екатеринбург
10:19
Каменск-Уральский
21 ч. 32 мин.
12:22
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
222Е
Оренбург
Тюмень
10:19
Каменск-Уральский
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:10
Тюмень
Купить билеты
542Е
Оренбург
Тюмень
10:19
Каменск-Уральский
1 д. 5 ч. 50 мин.
20:40
Тюмень
Купить билеты
332Й
Уфа
Новый Уренгой
10:33
Каменск-Уральский
1 д. 21 ч. 33 мин.
18:54
Новый Уренгой
Купить билеты
582С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новосибирск
10:34
Каменск-Уральский
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
153С
Анапа
Новокузнецк
10:44
Каменск-Уральский
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
Купить билеты
553С
Анапа
Новокузнецк
10:44
Каменск-Уральский
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
Купить билеты
144Й
Уфа
Нижневартовск
11:16
Каменск-Уральский
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:33
Нижневартовск 1
Купить билеты
147Ж
Астрахань
Нижневартовск
11:21
Каменск-Уральский
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
Купить билеты
360Й
Уфа
Нижневартовск
11:22
Каменск-Уральский
1 д. 10 ч. 44 мин.
09:24
Нижневартовск 1
Купить билеты
157С
Анапа
Иркутск
11:44
Каменск-Уральский
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
298Х
Москва
Челябинск
12:05
Каменск-Уральский
1 д. 14 ч. 25 мин.
15:55
Челябинск-Главный
Купить билеты
557С
Анапа
Екатеринбург
12:29
Каменск-Уральский
2 д. 22 ч. 59 мин.
14:24
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
087Й
Нижневартовск
Самара
12:47
Каменск-Уральский
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
Купить билеты
557Е
Тюмень
Анапа
12:54
Каменск-Уральский
2 д. 23 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
Купить билеты
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
13:20
Каменск-Уральский
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
248У
Челябинск
Санкт-Петербург
13:20
Каменск-Уральский
1 д. 21 ч. 55 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
13:29
Каменск-Уральский
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
Купить билеты
246Е
Челябинск
Санкт-Петербург
13:30
Каменск-Уральский
1 д. 20 ч. 2 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
113Ц
Алматы (Казахстан)
Казань
13:42
Каменск-Уральский
2 д. 13 ч. 0 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
143Ф
Ташкент (Узбекистан)
Казань
13:42
Каменск-Уральский
3 д. 0 ч. 25 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
13:55
Каменск-Уральский
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
13:55
Каменск-Уральский
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
Купить билеты
590С
Адлер
Екатеринбург
13:59
Каменск-Уральский
2 д. 19 ч. 39 мин.
15:55
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
924В
Великий Устюг
Челябинск
14:07
Каменск-Уральский
1 д. 17 ч. 25 мин.
16:30
Челябинск-Главный
Купить билеты
315Ф
Ташкент (Узбекистан)
Казань
14:10
Каменск-Уральский
3 д. 4 ч. 29 мин.
06:14
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
153Н
Новокузнецк
Анапа
14:39
Каменск-Уральский
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
153И
Новокузнецк
Анапа
14:55
Каменск-Уральский
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
499И
Тюмень
Анапа
14:55
Каменск-Уральский
3 д. 0 ч. 34 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
122Е
Екатеринбург
Оренбург
15:35
Каменск-Уральский
20 ч. 57 мин.
10:34
Оренбург
Купить билеты
541Е
Тюмень
Оренбург
15:35
Каменск-Уральский
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
Купить билеты
221Е
Тюмень
Оренбург
15:35
Каменск-Уральский
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
Купить билеты
157И
Иркутск
Анапа
16:39
Каменск-Уральский
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
346С
Адлер
Нижневартовск
16:42
Каменск-Уральский
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
Купить билеты
590Е
Екатеринбург
Адлер
16:44
Каменск-Уральский
2 д. 18 ч. 26 мин.
08:38
Адлер
Купить билеты
167Ы
Красноярск
Адлер
16:44
Каменск-Уральский
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
Купить билеты
598У
Челябинск
Анапа
17:00
Каменск-Уральский
2 д. 21 ч. 13 мин.
11:10
Анапа
Купить билеты
445Е
Тюмень
Адлер
17:04
Каменск-Уральский
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
Купить билеты
850Е
Финист
Екатеринбург
Курган
18:15
Каменск-Уральский
5 ч. 16 мин.
21:49
Курган
Купить билеты
852У
Екатеринбург
Курган
18:17
Каменск-Уральский
4 ч. 58 мин.
21:48
Курган
Купить билеты
345Е
Нижневартовск
Адлер
18:22
Каменск-Уральский
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
Купить билеты
290Е
Екатеринбург
Анапа
19:30
Каменск-Уральский
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
Купить билеты
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
20:05
Каменск-Уральский
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
Купить билеты
546И
Челябинск
Нижневартовск
20:05
Каменск-Уральский
1 д. 5 ч. 30 мин.
22:30
Нижневартовск 1
Купить билеты
506Й
Нижний Новгород
Челябинск
20:05
Каменск-Уральский
1 д. 1 ч. 10 мин.
23:10
Челябинск-Главный
Купить билеты
088Й
Самара
Нижневартовск
20:13
Каменск-Уральский
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
Купить билеты
213Е
Курган
Екатеринбург
20:22
Каменск-Уральский
6 ч. 31 мин.
22:31
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
294Й
Самара
Нижневартовск
20:40
Каменск-Уральский
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
Нижневартовск 1
Купить билеты
260У
Челябинск
Москва
21:32
Каменск-Уральский
1 д. 9 ч. 30 мин.
03:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
282У
Челябинск
Москва
21:32
Каменск-Уральский
1 д. 10 ч. 25 мин.
04:45
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
236Е
Екатеринбург
Курган
22:03
Каменск-Уральский
7 ч. 14 мин.
03:40
Курган
Купить билеты
136Е
Екатеринбург
Челябинск
22:04
Каменск-Уральский
12 ч. 7 мин.
08:35
Челябинск-Главный
Купить билеты
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
22:21
Каменск-Уральский
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
Купить билеты
545И
Нижневартовск
Челябинск
22:21
Каменск-Уральский
1 д. 9 ч. 40 мин.
00:58
Челябинск-Главный
Купить билеты
089У
Зауралье
Петропавловск
Москва
23:23
Каменск-Уральский
1 д. 15 ч. 48 мин.
05:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
189У
Петропавловск
Екатеринбург
23:23
Каменск-Уральский
11 ч. 20 мин.
01:00
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
147Е
Нижневартовск
Астрахань
23:44
Каменск-Уральский
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
Купить билеты
090У
Зауралье
Москва
Петропавловск
23:45
Каменск-Уральский
1 д. 13 ч. 50 мин.
09:10
Петропавловск
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Каменск-Уральский включает 161 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:40 по направлению к станции Екатеринбург;
  • последний поезд прибывает в 23:10 от станции Челябинск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Каменск-Уральский.

Актуальное расписание поездов станции Каменск-Уральский, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Каменск-Уральский можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Каменск-Уральский

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн