В Республике Карелии на станции Сортавала 1 июня состоится уникальное событие — запуск туристического поезда на паровозной тяге. Ретропоезд проследует до горного парка «Рускеала». Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Его интерьер будет выполнен в стиле фирменного поезда «Николаевский экспресс». В состав ретропоезда будут включены купейные вагоны и вагон-ресторан, а график движения специально подобран так, чтобы удобно состыковываться по времени с «Ласточкой» на станции Сортавала, а также с водными судами «Метеор», курсирующими на Валаам. Напомним, что в декабре 2018 года состоялся запуск электропоезда «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя. Данный маршрут связал основные туристические центры: Санкт-Петербург, Выборг в Ленинградской области и Республику Карелию, в которой активно развивается туристическая индустрия.