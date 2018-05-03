Компания ОАО «РЖД» в связи с высоким спросом на перевозки по маршруту Санкт-Петербург — Псков и для повышения качества обслуживания своих пассажиров назначила дополнительную пару скоростных поездов «Ласточка». Дополнительные электропоезда с улучшенной компоновкой мест № 813/814 сообщением Санкт-Петербург — Псков будут курсировать ежедневно с 1 марта 2019 года. Помимо этого, в январе и феврале «Ласточки» будут делать дополнительные рейсы в дни наиболее высокого спроса. Время в пути новых электропоездов от Санкт-Петербурга до Пскова составит 3 часа 30 минут. По маршруту «Ласточки» будут останавливаться на 4 станциях: Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса, Струги Красные. Продажа билетов на дополнительные «Ласточки» уже открыта. Стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, и спроса на выбранный рейс. Билеты во второй и эконом классы можно купить от 365 рублей, в бизнес класс — от 1411 рублей. Также на «Ласточки» действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Расписание дополнительных «Ласточек» (время местное):

Поезд Маршрут Отправление Прибытие Дата отправления № 813В Санкт-Петербург — Псков 14:15 17:45 18, 20, 25, 27 января 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 февраля С 1 марта ежедневно № 814В Псков — Санкт-Петербург 12:00 15:30 18, 20, 25, 27 января 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24 февраля С 1 марта ежедневно