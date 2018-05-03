ФГУП «Крымская железная дорога» планирует в конце 2019 года запустить двухэтажный поезд, который будет напрямую связывать Москву и Крым. Напомним, что сейчас еще идет строительство железнодорожной части Крымского моста. По окончанию строительства Крымский полуостров будет связан с территорией России. По железнодорожному полотну начнут курсировать грузовые и пассажирские поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. Пропускная способность составит 47 пар поездов в сутки в оба направления. Первый двухэтажный поезд планируется запустить сообщением Москва — Симферополь. Состав из 14 двухэтажных купейных вагонов сможет разместить до 882 пассажиров. В одном таком купейном вагоне — 64 места, в спальном — 30 мест, в штабном — 50 мест. Как до введения в эксплуатацию новых поездов доехать до Крыма из Москвы или Санкт-Петербурга, можно узнать в разделе «Справочная».
Вам также может быть интересно
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного