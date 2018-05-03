С начала сентября 2018 года пассажиры поездов дальнего следования могут заказать многоразовое питание у проводника. Услуга введена в 175 поездах АО «ФПК» — дочернего общества РЖД. Ранее дополнительное многоразовое питание можно было заказать только при покупке билета. Пока услуга предоставляется в поездах, где есть вагоны-рестораны. Любой пассажир может выбрать из меню понравившиеся блюда и составить заказ на весь маршрут следования. В меню доступны мясные, рыбные и вегетарианские блюда. Отдельно составлен рацион для детей. На время поездки можно подобрать собственный режим питания, на выбор три варианта:

«Полный пансион» — завтрак, обед и ужин; «Полупансион» — завтрак и ужин; «Только завтрак», «Только обед» или «Только ужин».

Стоимость типов дополнительного питания в расчете на одного пассажира:

Тип вагона/тип питания «Люкс» СВ Купейный Плацкартный завтрак 430 руб. 370 руб. 250 руб. 210 руб. обед 610 руб. 500 руб. 370 руб. 300 руб. ужин 500 руб. 430 руб. 310 руб. 270 руб.

Стоимость рациона составляет от 210 до 610 рублей и зависит от типа вагона.Напомним, что переоформить услугу в части изменения режима или рациона питания в билетной кассе и на сайте РЖД можно максимум за 3 дня до отправления поезда (день отправления + 2 дня до отправления). Сначала придется вернуть услугу, а затем оформить новую. Если вы полностью отказываетесь от услуги дополнительного питания, то комиссионный сбор не взимается.