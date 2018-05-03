С 1 января 2019 года компания РЖД ввела продажу невозвратных билетов на поездах дальнего следования. Их стоимость будет дешевле обычных. Однако вернуть невозвратный билет можно только в трех случаях:

внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи; смерти члена семьи или травмирования в результате несчастного случая; полной отмены отправления или долгой задержки.

Также с начала месяца Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) повысила тарифы на 3,9% на поезда дальнего следования. В частности, индексация коснется тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах. С начала месяца вступил в силу и новый график гибкого регулирования железнодорожных тарифов. Теперь цены на билет будут меняться в зависимости от календарного периода. Например, с 5 ноября по 19 декабря стоимость жд билетов будет ниже на 15%, а с 9 января по 21 февраля и с 11 марта по 25 апреля — на 12%. Тарифы на проезд в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и «люкс») вырастут на 3,9% с 1 января 2019 года. Но это касается только поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения, не входящих в систему динамического ценообразования. Кроме того, на стоимость билетов будут влиять сезонные коэффициенты.