ОАО «РЖД» запустила новый проект, позволяющий пассажирам добраться до горного парка «Рускеала» на «Ласточке» премиум-класса. На маршруте используется комбинированная схема движения — «Ласточка» + тепловоз. Электропоезд будет следовать по электрифицированным путям до ст. Каменногорск, а далее по не электрифицированным путям с использованием магистрального пассажирского тепловоза (Каменногорск — Сортавала — Маткаселькя). Первый состав «Ласточки» отправился в рейс 22 декабря с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в направлении станций Сортавала и Маткаселькя. Вторая «Ласточка» начнет курсировать с 12 января — из Санкт-Петербурга и 13 января — из Сортавалы. Запуск новых скоростных электропоездов по данному маршруту приурочены к предстоящему юбилею республики Карелия и помогут в развитии туриндустрии. Например, путешественники смогут провести выходные на острове Валаам или в горном парке «Рускеала», вернувшись в Санкт-Петербург к началу рабочей недели. Запуск новых «Ласточек» позволил обновить инфраструктуру Октябрьской железной дороги и реконструировать здание вокзала Маткаселькя. Пассажиры могут подождать состав в новом зале ожидания, воспользоваться современными жд кассами и санитарными комнатами. При реконструкции также учли все требования для обслуживания маломобильных групп пассажиров. По данному направлению поезд «Ласточка» будет курсировать:

Номер поезда Пункт отправления Время отправления Пункт прибытия Время прибытия ежедневно № 821 Санкт-Петербург 06:15 Сортавала 10:20 № 822 Сортавала 18:42 Санкт-Петербург 22:43 по выходным дням № 821 Санкт-Петербург 06:15 Маткасельки 11:05 № 822 Маткасельки 17:56 Санкт-Петербург 22:43

В пути предусмотрены остановки на станциях Выборг, Каменногорск и Элисенваара. Новая «Ласточка» включает 5 вагонов и предлагает пассажирам 3 класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для посадки/высадки людей с ограниченными возможностями установлены специальные подъемники, а вагон № 1 оборудован креплениями для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Стоимость проезда в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург — Сортавала — Маткаселькя зависит от класса обслуживания, даты покупки билета и спроса пассажиров на выбранный рейс. Билеты продаются за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования или онлайн.