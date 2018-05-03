ОАО «РЖД» запустила новый проект, позволяющий пассажирам добраться до горного парка «Рускеала» на «Ласточке» премиум-класса. На маршруте используется комбинированная схема движения — «Ласточка» + тепловоз. Электропоезд будет следовать по электрифицированным путям до ст. Каменногорск, а далее по не электрифицированным путям с использованием магистрального пассажирского тепловоза (Каменногорск — Сортавала — Маткаселькя). Первый состав «Ласточки» отправился в рейс 22 декабря с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в направлении станций Сортавала и Маткаселькя. Вторая «Ласточка» начнет курсировать с 12 января — из Санкт-Петербурга и 13 января — из Сортавалы. Запуск новых скоростных электропоездов по данному маршруту приурочены к предстоящему юбилею республики Карелия и помогут в развитии туриндустрии. Например, путешественники смогут провести выходные на острове Валаам или в горном парке «Рускеала», вернувшись в Санкт-Петербург к началу рабочей недели. Запуск новых «Ласточек» позволил обновить инфраструктуру Октябрьской железной дороги и реконструировать здание вокзала Маткаселькя. Пассажиры могут подождать состав в новом зале ожидания, воспользоваться современными жд кассами и санитарными комнатами. При реконструкции также учли все требования для обслуживания маломобильных групп пассажиров. По данному направлению поезд «Ласточка» будет курсировать:
|Номер поезда
|Пункт отправления
|Время отправления
|Пункт прибытия
|Время прибытия
|ежедневно
|№ 821
|Санкт-Петербург
|06:15
|Сортавала
|10:20
|№ 822
|Сортавала
|18:42
|Санкт-Петербург
|22:43
|по выходным дням
|№ 821
|Санкт-Петербург
|06:15
|Маткасельки
|11:05
|№ 822
|Маткасельки
|17:56
|Санкт-Петербург
|22:43