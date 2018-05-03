РЖД увеличил число поездов с услугой по перевозке детей без сопровождения взрослых

Услуга была впервые представлена в октябре 2013 года. Юные пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, смогли ездить без сопровождения взрослых. Для них специально выделили места в купе вагона № 10 (в «Детской зоне»). Об услуге на «Сапсан»: Путешествовать под присмотром экипажа поезда могут дети в возрасте от 10 до 16 лет. Стоимость услуги 1600 руб. Заказать ее могут родители или законные представители ребенка в сервисных центрах Ленинградского вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. Оформление осуществляется за двое суток до отправления состава. С июля 2018 года РЖД увеличил число поездов с услугой по перевозке детей без сопровождения взрослых. Помимо «Сапсана», можно оформить услугу на скоростной поезд «Невский проспект», курсирующий по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Об услуге на «Невский проспект»: Возраст детей — от 10 до 16 лет, для них оформляется взрослый билет. За присмотр придется заплатить отдельно 1500 руб. Оформить услугу могут родители или законные представители ребенка:

  • на Ленинградском вокзале г. Москвы — кассовые окна № 1 и № 2;
  • на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга — кассовые окна № 9 и № 10.
Пока услуга в поездах АО «ФПК» №747/748 «Невский экспресс» предоставляется в пилотном режиме. Какие документы нужны для оформления услуги? Потребуется заполнить заявление на предоставление услуги по перевозке детей без сопровождения взрослых и предъявить:
  • удостоверение личности (как свое, так и на ребенка);
  • документ, подтверждающий, что вы являетесь законным представителем ребенка.
Кассир оформит проездной талон на ребенка и выдаст квитанцию на оплату услуги. При оформлении документов вам в обязательном порядке нужно указать данные и телефон лица, который встретит ребенка по прибытию. Как проходит посадка ребенка на поезд? Необходимо приехать на вокзал за 30 минут до отправления поезда. Вас с ребенком встретит сотрудник сервисного центра. Передайте билет, квитанцию об оплате услуги и ребенка сотруднику. Он разместит юного пассажира в зале повышенной комфортности до посадки в поезд. По прибытию состава, ребенка проводят в специальный вагон и помогут с размещением. Во время поездки за ним будут следить проводник вагона и начальник поезда. Не беспокойтесь, присматривающие за детьми проводники прошли специальный отбор и подготовку. Как происходит передача ребенка встречающему лицу? На станции назначения ребенка передадут встречающему, которого вы указали. Начальник поезда проверит его документы. Если встречающий опаздывает, ребенка разместят в зале повышенной комфортности. За ним присмотрит работник сервисного центра, пока его не заберут.

Отзывы пассажиров: 6

  1. Екатерина

    Подскажите пожалуйста, как мне отправить ребёнка на Сапсане без родителей?

  2. Проводник

    Здравствуйте, Екатерина. Чтобы отправить ребенка без сопровождения взрослого на «Сапсане», нужно обратиться в сервисный центр Ленинградского вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. Заказать услугу могут только родители или законные представители ребенка. Оформление осуществляется за двое суток до отправления состава.

    1. Светлана

      Добрый день. Ребенку 13,5 лет. Есть необходимость поездки без сопровождения взрослых Волгоград-Кисловодск. Очень переживаем. Есть ли услуга "пригляда" проводника за ребенком? Как это можно предварительно оформить?

  3. Юлия.

    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Есть ли какая-то услуга по сопровождению медиком пожилого человека.может давление подскачить. с омска.

  4. Светлана

    Здравствуйте подскажите возможно ли поездка ребёнка в сопровождении проводников на фирменном поезде 01 Москва_Волгоград?

  5. Евгения

    Здравствуйте. Можно ли отправить брата с сестрой 9 и 12 лет без сопровождения москва - санкт-петербург? есть ли скидка для многодетной семьи и до скольки лет применяется?

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн