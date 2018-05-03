Услуга была впервые представлена в октябре 2013 года. Юные пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, смогли ездить без сопровождения взрослых. Для них специально выделили места в купе вагона № 10 (в «Детской зоне»).
Об услуге на «Сапсан»: Путешествовать под присмотром экипажа поезда могут дети в возрасте от 10 до 16 лет. Стоимость услуги 1600 руб. Заказать ее могут родители или законные представители ребенка в сервисных центрах Ленинградского вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. Оформление осуществляется за двое суток до отправления состава.
С июля 2018 года РЖД увеличил число поездов с услугой по перевозке детей без сопровождения взрослых. Помимо «Сапсана», можно оформить услугу на скоростной поезд «Невский проспект», курсирующий по маршруту Москва — Санкт-Петербург.
Об услуге на «Невский проспект»: Возраст детей — от 10 до 16 лет, для них оформляется взрослый билет. За присмотр придется заплатить отдельно 1500 руб. Оформить услугу могут родители или законные представители ребенка:
- на Ленинградском вокзале г. Москвы — кассовые окна № 1 и № 2;
- на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга — кассовые окна № 9 и № 10.
Пока услуга в поездах АО «ФПК» №747/748 «Невский экспресс» предоставляется в пилотном режиме.
Какие документы нужны для оформления услуги?
Потребуется заполнить заявление на предоставление услуги по перевозке детей без сопровождения взрослых и предъявить:
- удостоверение личности (как свое, так и на ребенка);
- документ, подтверждающий, что вы являетесь законным представителем ребенка.
Кассир оформит проездной талон на ребенка и выдаст квитанцию на оплату услуги. При оформлении документов вам в обязательном порядке нужно указать данные и телефон лица, который встретит ребенка по прибытию.
Как проходит посадка ребенка на поезд?
Необходимо приехать на вокзал за 30 минут до отправления поезда. Вас с ребенком встретит сотрудник сервисного центра. Передайте билет, квитанцию об оплате услуги и ребенка сотруднику. Он разместит юного пассажира в зале повышенной комфортности до посадки в поезд.
По прибытию состава, ребенка проводят в специальный вагон и помогут с размещением. Во время поездки за ним будут следить проводник вагона и начальник поезда. Не беспокойтесь, присматривающие за детьми проводники прошли специальный отбор и подготовку.
Как происходит передача ребенка встречающему лицу?
На станции назначения ребенка передадут встречающему, которого вы указали. Начальник поезда проверит его документы. Если встречающий опаздывает, ребенка разместят в зале повышенной комфортности. За ним присмотрит работник сервисного центра, пока его не заберут.
Отзывы пассажиров: 6
Подскажите пожалуйста, как мне отправить ребёнка на Сапсане без родителей?
Здравствуйте, Екатерина. Чтобы отправить ребенка без сопровождения взрослого на «Сапсане», нужно обратиться в сервисный центр Ленинградского вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. Заказать услугу могут только родители или законные представители ребенка. Оформление осуществляется за двое суток до отправления состава.
Добрый день. Ребенку 13,5 лет. Есть необходимость поездки без сопровождения взрослых Волгоград-Кисловодск. Очень переживаем. Есть ли услуга "пригляда" проводника за ребенком? Как это можно предварительно оформить?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Есть ли какая-то услуга по сопровождению медиком пожилого человека.может давление подскачить. с омска.
Здравствуйте подскажите возможно ли поездка ребёнка в сопровождении проводников на фирменном поезде 01 Москва_Волгоград?
Здравствуйте. Можно ли отправить брата с сестрой 9 и 12 лет без сопровождения москва - санкт-петербург? есть ли скидка для многодетной семьи и до скольки лет применяется?