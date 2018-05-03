Услуга была впервые представлена в октябре 2013 года. Юные пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, смогли ездить без сопровождения взрослых. Для них специально выделили места в купе вагона № 10 (в «Детской зоне»). Об услуге на «Сапсан»: Путешествовать под присмотром экипажа поезда могут дети в возрасте от 10 до 16 лет. Стоимость услуги 1600 руб. Заказать ее могут родители или законные представители ребенка в сервисных центрах Ленинградского вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. Оформление осуществляется за двое суток до отправления состава. С июля 2018 года РЖД увеличил число поездов с услугой по перевозке детей без сопровождения взрослых. Помимо «Сапсана», можно оформить услугу на скоростной поезд «Невский проспект», курсирующий по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Об услуге на «Невский проспект»: Возраст детей — от 10 до 16 лет, для них оформляется взрослый билет. За присмотр придется заплатить отдельно 1500 руб. Оформить услугу могут родители или законные представители ребенка:

на Ленинградском вокзале г. Москвы — кассовые окна № 1 и № 2;

на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга — кассовые окна № 9 и № 10.

удостоверение личности (как свое, так и на ребенка);

документ, подтверждающий, что вы являетесь законным представителем ребенка.

Пока услуга в поездах АО «ФПК» №747/748 «Невский экспресс» предоставляется в пилотном режиме.Потребуется заполнить заявление на предоставление услуги по перевозке детей без сопровождения взрослых и предъявить:Кассир оформит проездной талон на ребенка и выдаст квитанцию на оплату услуги. При оформлении документов вам в обязательном порядке нужно указать данные и телефон лица, который встретит ребенка по прибытию.Необходимо приехать на вокзал за 30 минут до отправления поезда. Вас с ребенком встретит сотрудник сервисного центра. Передайте билет, квитанцию об оплате услуги и ребенка сотруднику. Он разместит юного пассажира в зале повышенной комфортности до посадки в поезд. По прибытию состава, ребенка проводят в специальный вагон и помогут с размещением. Во время поездки за ним будут следить проводник вагона и начальник поезда. Не беспокойтесь, присматривающие за детьми проводники прошли специальный отбор и подготовку.На станции назначения ребенка передадут встречающему, которого вы указали. Начальник поезда проверит его документы. Если встречающий опаздывает, ребенка разместят в зале повышенной комфортности. За ним присмотрит работник сервисного центра, пока его не заберут.