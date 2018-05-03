В предновогодний декабрь РЖД решило порадовать своих пассажиров щедрыми акциями при покупке билетов на поезда дальнего следования. Специальные тарифы действуют только определенный период, поэтому спешите купить билеты на поезд и отправиться в праздничное путешествие.
Самые популярные акции РЖД в декабре 2018 года:
Акция действует с 3 по 31 декабря. В это время действует 50% скидка при покупке билетов на верхние места в плацкартные вагоны и купе. Купить дешевые билеты можно только на поезда формирования АО «ФПК». Билеты по детскому тарифу или для организованных групп приобрести по данной скидке нельзя.
- «40% на верхние места в купе»
С 1 по 7 декабря действует 40% скидка при покупке билетов на верхние места купейных вагонов поездов АО «ФПК». Учтите, что количество мест по специальному тарифу ограничено.
|№ поезда
|Направление (участвующие в акции поезда)
|091И/092И
|Москва — Северобайкальск — Москва
|309E/310E
|Новый Уренгой — Екатеринбург — Новый Уренгой
|337Е/338Е
|Екатеринбург — Приобье — Екатеринбург
|373Е/373С
|Тюмень — Махачкала — Тюмень
- «Москва — Санкт-Петербург»
Купить билеты по специальному тарифу на поезда, курсирующие по маршруту «Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург», можно с 1 по 10 декабря 2018 года. Акция распространяется только верхние места в купе следующих поездов:
|№ поезда
|Направление (участвующие в акции поезда)
|Цена билета (руб.)
|003А/004А
|Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург
|2499
|023А
|Санкт-Петербург — Москва
|1399
|024А
|Москва — Санкт-Петербург
|1399
|025А
|Санкт-Петербург — Москва
|1699
|026А
|Москва — Санкт-Петербург
|1699
|005А
|Санкт-Петербург — Москва
|1699
|006А
|Москва — Санкт-Петербург
|1699
|124А, 126А
|Москва — Санкт-Петербург
|1399
Специальные тарифы не действуют для организованных групп пассажиров и не применяются одновременно с другими специальными тарифами. Подробнее об остальных акциях и действующих в декабре 2018 года специальных тарифах можно узнать по ссылке
.
Отзывы пассажиров: 2
Почему только Москва и Питер, остальная регионы, это уже не Россия