Для удобства пассажиров и удовлетворения повышенного спроса, на новогодние праздники ОАО «РЖД» ввела дополнительные скоростные поезда «Ласточки», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург — Псков и Москва — Иваново. Билеты уже доступны в продаже: их можно заказать онлайн или приобрести в железнодорожной кассе вокзала. Билеты на дополнительные «Ласточки» сообщением Санкт-Петербург — Псков можно купить по специальным тарифам в зависимости от даты отправления состава:
- базовый класс — от 538,2 рублей;
- экономический класс — от 538,2 рублей;
- бизнес-класс — от 1 587,6 рублей.
|Номер поезда
|Время отправления
|Время прибытия
|Даты
|Остановки
|
Санкт-Петербург — Псков
|№ 813
|13:00
|16:30
|30 и 31 декабря 2,4,7 января
|Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса, Струги Красные
|№ 813
|13:15
|16:45
|8 января
|
Псков — Санкт-Петербург
|№ 814
|12:00
|15:30
|30 и 31 декабря 2,4,7 января
|Струги Красные, Плюсса, Луга, Гатчина-Варшавская
|№ 814
|12:15
|15:45
|8 января
|Номер поезда
|Время отправления
|Время прибытия
|Даты
|Остановки
|
Москва — Иваново
|№ 838Я
|14:05
|17:59
|30 и 31 декабря 7 и 8 января
|Владимир, Шуя
|
Иваново — Москва
|№ 838Ч
|13:34
|17:24
|30 и 31 декабря 7 и 8 января
|Шуя, Владимир