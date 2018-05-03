ОАО «РЖД» назначит более 1200 поездов дальнего следования на новогодние и рождественские праздники в связи с ежегодным повышением спроса на перевозки. Пиковые даты пассажиропотока ожидаются с 28 по 30 декабря, а наибольшая загрузка в обратном направлении придется на период с 6 по 8 января 2019 года. Дополнительные поезда формирования АО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Ижевск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Тамбов, Орск, Оренбург и другие города. В частности, на Октябрьской железной дороге более 360 дополнительных поездов совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Таллинн, Хельсинки, Великий Новгород, Великие Луки, Петрозаводск. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Великие Луки и Псков.