В новогодние каникулы компания ОАО «РЖД» решила порадовать своих пассажиров, предлагая отправиться в путешествие из Ростова-на-Дону на уникальный горнолыжный курорт «Роза Хутор». Курсировать между станциями будет электропоезд № 17/18 «Лыжная стрела». Каждый любитель покататься на лыжах или сноуборде сможет бесплатно провезти с собой спортивный инвентарь и приобрести у проводников ски-пасс горнолыжного курорта «Роза Хутор». Цена на ски-пасс будет такой же, как и в кассе (без наценок). Купить билет по данному маршруту можно в плацкартный или купейный вагоны, оборудованные современными биотуалетами и кондиционерами. Также в составе поезда предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями (вагон № 5) и багажное купе для бесплатной перевозки зимнего спортивного инвентаря. Расписание поезда № 17Э «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону — Роза Хутор:

Дата Отправление Прибытие Время в пути Остановки 29.12.2018 с 1 по 7 января 2019 21:26 08:01 10 ч. 35 мин. Краснодар Туапсе Адлер

Расписание поезда № 18Э «Лыжная стрела» Роза Хутор — Ростов-на-Дону:

Дата Отправление Прибытие Время в пути Остановки 30.12.2018 со 2 по 8 января 2019 20:07 08:06 11 ч. 59 мин. Адлер Сочи Туапсе Краснодар

Стоимость билетов на поезд «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону — Роза Хутор зависит от спроса и постоянно меняется. При выкупе пассажиром всех мест в купе действует 5% скидка. Плацкарт обойдется от 1500 рублей, купе — от 1999 рублей. Если покупать билеты туда-обратно, они будут стоить дешевле: плацкарт — от 3030 рублей, купе — от 3998 рублей. В стоимость билета включено свежее постельное белье (только для купейных вагонов), а дополнительно в пути можно приобрести чай, кофе, снеки и сувениры.