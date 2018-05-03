Федеральная пассажирская компания (ФПК) — дочерняя компания ОАО «РЖД» назвала самый популярный поезд для поездок животных с билетом и без сопровождения хозяина. Им оказался состав, курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом. На него приходится 30% всех купленных билетов для питомцев. Напомним, что 16 июля 2018 года ФПК запустила услугу по перевозке животных без сопровождения владельцев в 13 поездах дальнего следования. Домашние любимцы: кошки, собаки, кролики, черепахи, морские свинки и хомячки могут путешествовать в багажном купе. Стоимость билета на одну «морду» — от 730 рублей и зависит от дальности поездки. За все время действия услуги было оформлено более 80 проездных документов для питомцев. Правила проезда животных без хозяина предельно просты: они должны быть в клетках или контейнерах, в которых и проведут все путешествие. С питомцем разрешается отправить одну игрушку, поилку с водой, кормушку и корм, абсорбент и сопроводительные документы в конверте. Не стоит беспокоиться о судьбе своего любимца — всю поездку о них будут заботиться проводники пассажирских вагонов. Один человек может купить максимум три места для перевозки животных, но в общей сложности клетки не должны занимать более 180 см. В одной клетке или контейнере разрешается перевозить два питомца.
12 мая2019 хотели отправить щенка миниатюрноно пуделя. За сутки купили билет. Чита Москва. Привезли питомца к поезду в пласмасовой просторной переноске. И впомогательные вещи, пеленки, корм, миски.У нас багаж не приняли, не такая переноска. Хотя недавно во Владивосток отправляли такой же и тоже с маленьким щенком. Сейчас потребовали клетку. Почему не мриряли багаж?