13:55
2 д. 13 ч. 21 мин.
03:16
Маршрут следования поезда 008Ж Саратов — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Алматы (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
13:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урбах
15:47
15:49
76 км.
1 ч. 52 мин.
Мокроус
16:24
16:26
113 км.
2 ч. 29 мин.
Ершов
17:13
17:15
167 км.
3 ч. 18 мин.
Алтата
18:00
18:02
202 км.
4 ч. 5 мин.
Озинки
19:22
20:52
270 км.
5 ч. 27 мин.
Семиглавый Мар
20:26
21:26
292 км.
6 ч. 31 мин.
Таскала
21:48
21:52
311 км.
7 ч. 53 мин.
Переметная
22:28
22:32
350 км.
8 ч. 33 мин.
Уральск
23:11
23:41
386 км.
9 ч. 16 мин.
Казахстан
01:28
01:38
499 км.
11 ч. 33 мин.
Чингирлау
02:58
03:48
575 км.
13 ч. 3 мин.
Илецк 1
05:02
05:39
638 км.
15 ч. 7 мин.
Жайсан
07:17
08:12
730 км.
17 ч. 22 мин.
Актобе
09:58
10:26
824 км.
20 ч. 3 мин.
Кандыагаш
11:49
11:59
915 км.
21 ч. 54 мин.
Жем
13:30
13:45
1004 км.
23 ч. 35 мин.
Мугалжар
14:27
14:30
1039 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Бершугир
15:03
15:06
1054 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Шалкар
16:47
17:09
1159 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Сексеул
19:44
20:04
1301 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Арал Тенизи
20:50
20:55
1351 км.
1 д. 6 ч. 55 мин.
Шомиш
21:37
21:39
1397 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Камыстыбас
22:03
22:05
1421 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Казалы
22:50
23:10
1462 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Торетам
00:33
00:38
1554 км.
1 д. 10 ч. 38 мин.
Жосалы
01:37
01:42
1616 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Кызылорда
03:41
04:01
1747 км.
1 д. 13 ч. 46 мин.
Шиели
05:52
06:07
1871 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Яны-Курган
07:03
07:08
1921 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Туркестан
08:42
08:57
2024 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Тимур
09:55
09:56
2078 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
10:55
11:15
2130 км.
1 д. 21 ч. 0 мин.
Шымкент
12:31
12:46
2198 км.
1 д. 22 ч. 36 мин.
Манкент
13:17
13:19
2220 км.
1 д. 23 ч. 22 мин.
Тюлькубас
14:26
14:38
2258 км.
2 д. 0 ч. 31 мин.
Боранды
15:43
15:45
2300 км.
2 д. 1 ч. 48 мин.
Тараз
17:04
17:28
2356 км.
2 д. 3 ч. 9 мин.
Луговая
19:08
19:18
2467 км.
2 д. 5 ч. 13 мин.
Шу
20:55
21:34
2576 км.
2 д. 7 ч. 0 мин.
Отар
23:52
00:00
2693 км.
2 д. 9 ч. 57 мин.
Алматы 1
02:23
02:53
2834 км.
2 д. 12 ч. 28 мин.
Алматы 2
03:16
2841 км.
2 д. 13 ч. 21 мин.
