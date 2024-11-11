Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 023Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
18:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
18:50
18:53
34 км.
0 ч. 39 мин.
Урмары
19:49
19:51
76 км.
1 ч. 38 мин.
Канаш
20:45
20:50
111 км.
2 ч. 34 мин.
Шумерля
21:53
21:55
178 км.
3 ч. 42 мин.
Пильна
22:20
22:22
209 км.
4 ч. 9 мин.
Сергач
22:47
22:49
235 км.
4 ч. 36 мин.
Арзамас 2
00:11
00:13
339 км.
6 ч. 0 мин.
Навашино
01:26
01:28
444 км.
7 ч. 15 мин.
Муром 1
01:43
01:45
455 км.
7 ч. 32 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:20
729 км.
12 ч. 9 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Поезд реально суперский в плане сервиса. Чистота и порядок. Чай всегда, в любое время суток. Со стороны проводника не услышала ни одного грубого слова, только улыбка и пожелания хорошей поездки. Довольна сервисом.
Очень комфортный поезд. Если только места немного маловато. Но в целом прекрасное обслуживание, порядок, удобство. Постельное белье выдали в отличном состоянии. Ни пятен, ни дырок нет. А подушки – высший класс!
Здравствуйте! Покупала билет на этом сайте! Поезд отличный за его стоимость. Проводники очень знающие люди, сразу видно, что много отъездили.
Хорошо было во всех моментах кроме одного. Я ехала с ребенком и на протяжении всей поездки было всех отлично. Но когда ночью кондиционер начал дуть как из холодильника, пришлось укутываться как могла. И по итогу заработала ангину! Ну я не понимаю. Разве что сложно включить вашу вентиляцию и кондиционер поменьше на ночь?
Ехали в 7 вагоне с друзьями на отдых и нам все очень понравилось! Приятная женщина-проводник, обстановка внутри вагона и многие другие моменты. Спасибо за приятную компанию))))))
Уже не впервой еду на этом поезде и еще ни разу не пожалел. Отличный поезд.
На каждого выделено под 2 розетки, в туалет выдают специальные магнитные карточки. Вообще отлично прошла поездка! Думала что ребенок сильно устанет и не досидит. Ошибалась, ребенку все понравилось.