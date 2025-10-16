Поезд 043Х Алматы (Казахстан) — Костанай

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:27

Алматы (Казахстан)

1 д. 14 ч. 14 мин.

05:41

Костанай

45

Маршрут следования поезда 043Х Алматы (Казахстан) — Костанай на карте со всеми остановками

Расписание поезда Алматы (Казахстан) — Костанай с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Алматы 1

15:27

0 км.

0 ч. 0 мин.

Отар

19:14

15 мин.

19:29

141 км.

3 ч. 47 мин.

Бел

20:16

2 мин.

20:18

187 км.

4 ч. 49 мин.

Шокпар

20:49

4 мин.

20:53

214 км.

5 ч. 22 мин.

Шу

21:56

20 мин.

22:16

269 км.

6 ч. 29 мин.

Шыганак

00:32

4 мин.

00:36

437 км.

9 ч. 5 мин.

Мынарал

01:15

12 мин.

01:27

482 км.

9 ч. 48 мин.

Сары-Шаган

02:40

15 мин.

02:55

556 км.

11 ч. 13 мин.

Акжолтай

03:42

2 мин.

03:44

615 км.

12 ч. 15 мин.

Каражингил

04:04

2 мин.

04:06

638 км.

12 ч. 37 мин.

Мойынты

04:38

19 мин.

04:57

678 км.

13 ч. 11 мин.

Киик

05:33

1 мин.

05:34

725 км.

14 ч. 6 мин.

Акшагыл

05:51

1 мин.

05:52

758 км.

14 ч. 24 мин.

Босага

06:17

1 мин.

06:18

766 км.

14 ч. 50 мин.

Акадыр

06:52

15 мин.

07:07

809 км.

15 ч. 25 мин.

Айса

07:33

1 мин.

07:34

842 км.

16 ч. 6 мин.

Нилды

07:50

1 мин.

07:51

857 км.

16 ч. 23 мин.

Жарык

08:14

4 мин.

08:18

881 км.

16 ч. 47 мин.

Дария

08:41

1 мин.

08:42

907 км.

17 ч. 14 мин.

Карамурын

09:03

1 мин.

09:04

926 км.

17 ч. 36 мин.

Калагир

09:17

2 мин.

09:19

938 км.

17 ч. 50 мин.

Карабас

09:45

11 мин.

09:56

961 км.

18 ч. 18 мин.

Караганды
Пассажирская

10:20

30 мин.

10:50

989 км.

18 ч. 53 мин.

Караганды
Сортировочная

11:16

15 мин.

11:31

1010 км.

19 ч. 49 мин.

Нура

11:54

1 мин.

11:55

1030 км.

20 ч. 27 мин.

Мырза

12:06

1 мин.

12:07

1038 км.

20 ч. 39 мин.

Сарыбел

13:05

1 мин.

13:06

1092 км.

21 ч. 38 мин.

Аршалы

13:39

13 мин.

13:52

1136 км.

22 ч. 12 мин.

Нур-Султан 1

14:45

40 мин.

15:25

1199 км.

23 ч. 18 мин.

Джалтыр

17:03

4 мин.

17:07

1318 км.

1 д. 1 ч. 36 мин.

Ирченко

17:49

3 мин.

17:52

1367 км.

1 д. 2 ч. 22 мин.

Атбасар

18:40

20 мин.

19:00

1423 км.

1 д. 3 ч. 13 мин.

Жаксы

20:08

3 мин.

20:11

1494 км.

1 д. 4 ч. 41 мин.

Есиль

21:06

5 мин.

21:11

1557 км.

1 д. 5 ч. 39 мин.

Сурган

21:28

2 мин.

21:30

1568 км.

1 д. 6 ч. 1 мин.

Ковыльная

21:46

3 мин.

21:49

1581 км.

1 д. 6 ч. 19 мин.

Челгаши

22:18

3 мин.

22:21

1611 км.

1 д. 6 ч. 51 мин.

Койбагар

22:57

8 мин.

23:05

1657 км.

1 д. 7 ч. 30 мин.

Кушмурун

23:42

20 мин.

00:02

1689 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Аманкарагай

00:38

10 мин.

00:48

1725 км.

1 д. 9 ч. 11 мин.

Казанбасы

01:23

5 мин.

01:28

1755 км.

1 д. 9 ч. 56 мин.

Апановка

01:57

5 мин.

02:02

1785 км.

1 д. 10 ч. 30 мин.

Тобол

02:53

44 мин.

03:37

1830 км.

1 д. 11 ч. 26 мин.

Железорудная

04:34

10 мин.

04:44

1877 км.

1 д. 13 ч. 7 мин.

Костанай

05:41

1920 км.

1 д. 14 ч. 14 мин.

Информация о поезде 043Х

Планируете поездку по маршруту Алматы (Казахстан) — Костанай? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 043Х. Этот поезд отправляется со станции Алматы в 15:27 и прибывает на конечную станцию Костанай в 05:41. Вся дорога занимает 1 д. 14 ч. 14 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2776 руб.
  • стоимость купейного места – 2776 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 043Х

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

44 мин. – станция Тобол

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2776 руб.

Оставить отзыв о поезде 043Х:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
