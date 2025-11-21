Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 046Т Туркестан — Павлодар. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 046Т Туркестан — Павлодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Туркестан — Павлодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Туркестан
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
15:45
16:05
105 км.
2 ч. 15 мин.
Шымкент
17:30
17:58
173 км.
4 ч. 0 мин.
Манкент
18:34
18:39
195 км.
5 ч. 4 мин.
Тюлькубас
20:33
20:37
233 км.
7 ч. 3 мин.
Боранды
21:45
21:49
275 км.
8 ч. 15 мин.
Тараз
23:10
23:50
331 км.
9 ч. 40 мин.
Луговая
01:35
01:44
442 км.
12 ч. 5 мин.
Шу
03:22
03:40
551 км.
13 ч. 52 мин.
Берлик 1
03:54
03:55
559 км.
14 ч. 24 мин.
Бурылбайтал
05:49
05:50
690 км.
16 ч. 19 мин.
Шыганак
06:12
06:16
719 км.
16 ч. 42 мин.
Мынарал
07:03
07:04
764 км.
17 ч. 33 мин.
Кашкантениз
07:47
07:48
807 км.
18 ч. 17 мин.
Сары-Шаган
08:22
08:37
846 км.
18 ч. 52 мин.
Акжолтай
09:26
09:27
905 км.
19 ч. 56 мин.
Каражингил
09:49
09:50
928 км.
20 ч. 19 мин.
Мойынты
10:24
10:35
968 км.
20 ч. 54 мин.
Киик
11:13
11:17
1015 км.
21 ч. 43 мин.
Босага
11:58
12:00
1056 км.
22 ч. 28 мин.
Донгал
12:18
12:20
1076 км.
22 ч. 48 мин.
Акадыр
12:44
12:59
1099 км.
23 ч. 14 мин.
Жарык
14:02
14:04
1165 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Дария
14:29
14:31
1191 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Караганды
Пассажирская
15:54
16:15
1270 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Караганды
Сортировочная
16:48
17:03
1291 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Кокпекты
17:18
17:19
1298 км.
1 д. 3 ч. 48 мин.
Нура
17:38
17:39
1310 км.
1 д. 4 ч. 8 мин.
Мырза
17:52
17:53
1318 км.
1 д. 4 ч. 22 мин.
Сарыбел
19:13
19:23
1372 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Аршалы
20:04
20:22
1416 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Нур-Султан 1
21:25
22:10
1479 км.
1 д. 7 ч. 55 мин.
Сары-Оба
23:12
23:13
1528 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Еркеншилик
23:48
23:49
1568 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Едыге
00:19
00:20
1595 км.
1 д. 10 ч. 49 мин.
Ерейментау
00:38
00:43
1607 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Коржункуль
01:18
01:20
1628 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Уленты
01:45
01:47
1650 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Обгонный Пункт 112км
02:09
02:10
1675 км.
1 д. 12 ч. 39 мин.
Бозшаколь
02:25
02:30
1689 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Шидерты
02:59
03:01
1714 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
Обгонный Пункт 116км
03:34
03:36
1743 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Екибастуз 1
04:02
04:17
1758 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Майкайын
04:47
04:49
1782 км.
1 д. 15 ч. 17 мин.
Карасор
05:12
05:14
1797 км.
1 д. 15 ч. 42 мин.
Калкаман
05:32
05:34
1812 км.
1 д. 16 ч. 2 мин.
Таскудык
06:03
06:04
1842 км.
1 д. 16 ч. 33 мин.
Спутник
06:29
06:31
1858 км.
1 д. 16 ч. 59 мин.
Жолкудук
06:49
06:50
1871 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Павлодар
07:11
1885 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
