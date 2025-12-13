Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 056Т Кокшетау — Кызылорда (Казахстан).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:00
1 д. 14 ч. 2 мин.
04:02
36
Маршрут следования поезда 056Т Кокшетау — Кызылорда (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кокшетау — Кызылорда (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кокшетау 1
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Курорт-Боровое
14:59
15:15
65 км.
0 ч. 59 мин.
Макинка
15:50
16:15
100 км.
1 ч. 50 мин.
Ельтай
16:47
16:50
141 км.
2 ч. 47 мин.
Ак-Куль
17:23
17:28
178 км.
3 ч. 23 мин.
Шортанды
18:00
18:03
212 км.
4 ч. 0 мин.
Нур-Султан 1
18:57
19:42
275 км.
4 ч. 57 мин.
Караганды
Сортировочная
22:32
22:47
461 км.
8 ч. 32 мин.
Караганды
Пассажирская
23:10
23:35
482 км.
9 ч. 10 мин.
Жарык
01:02
01:05
587 км.
11 ч. 2 мин.
Акадыр
02:01
02:20
653 км.
12 ч. 1 мин.
Мойынты
03:58
04:07
775 км.
13 ч. 58 мин.
Каражингил
04:38
04:39
815 км.
14 ч. 38 мин.
Акжолтай
04:57
04:58
838 км.
14 ч. 57 мин.
Сары-Шаган
05:41
05:56
897 км.
15 ч. 41 мин.
Мынарал
07:02
07:03
971 км.
17 ч. 2 мин.
Шыганак
07:41
07:46
1016 км.
17 ч. 41 мин.
Шу
10:06
10:26
1184 км.
20 ч. 6 мин.
Татты
11:18
11:22
1239 км.
21 ч. 18 мин.
Луговая
12:06
12:14
1294 км.
22 ч. 6 мин.
Тараз
13:52
14:12
1405 км.
23 ч. 52 мин.
Боранды
15:19
15:21
1461 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Тюлькубас
16:08
16:23
1503 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Манкент
17:27
17:29
1541 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Шымкент
18:04
18:19
1563 км.
1 д. 4 ч. 4 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
19:35
19:55
1631 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Тимур
20:49
20:54
1683 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Туркестан
21:46
22:04
1737 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Бесарык
22:53
22:56
1793 км.
1 д. 8 ч. 53 мин.
Талап
23:09
23:11
1804 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Яны-Курган
23:56
00:06
1840 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Томенарык
00:27
00:29
1862 км.
1 д. 10 ч. 27 мин.
Шиели
00:54
01:19
1889 км.
1 д. 10 ч. 54 мин.
Байгакум
01:48
01:52
1914 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Сулутобе
02:58
03:09
1963 км.
1 д. 12 ч. 58 мин.
Кызылорда
04:02
2013 км.
1 д. 14 ч. 2 мин.
