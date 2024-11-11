Маршрут следования поезда 057И Иркутск — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
17:52
17:54
6 км.
0 ч. 12 мин.
Ангарск
18:29
18:34
37 км.
0 ч. 49 мин.
Усолье-Сибирское
18:59
19:02
63 км.
1 ч. 19 мин.
Черемхово
19:54
19:56
123 км.
2 ч. 14 мин.
Кутулик
20:25
20:27
155 км.
2 ч. 45 мин.
Залари
20:55
20:57
183 км.
3 ч. 15 мин.
Зима
21:51
22:18
233 км.
4 ч. 11 мин.
Куйтун
23:19
23:21
290 км.
5 ч. 39 мин.
Тулун
00:28
00:30
359 км.
6 ч. 48 мин.
Нижнеудинск
02:14
02:27
461 км.
8 ч. 34 мин.
Алзамай
04:02
04:04
537 км.
10 ч. 22 мин.
Тайшет
05:31
05:34
596 км.
11 ч. 51 мин.
Решоты
06:34
06:36
650 км.
12 ч. 54 мин.
Ингашская
07:15
07:16
693 км.
13 ч. 35 мин.
Иланская
07:43
08:00
720 км.
14 ч. 3 мин.
Канск-Енисейский
08:28
08:32
743 км.
14 ч. 48 мин.
Заозерная
09:40
09:43
810 км.
16 ч. 0 мин.
Уяр
10:17
10:19
838 км.
16 ч. 37 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:20
934 км.
18 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Идеально для меня. Начиная с посадки и заканчивая выходом из поезда на своей станции все было просто супер. Вагон был ухоженный и чистый, проводницы не первый день на работе (и не первый год – это видно), настоящие профессионалы своего дела. Все прошло очень хорошо.
Поездкой доволен, претензий не имеют.
Добрый день. Для меня поездка выдалась замечательной, вагоны очень комфортные и чистые. Поезд сильно не трясет по дороге.
Спасибо большое проводнику, который помог занести багаж в поезд! Кроме этого выдали белье и еще разбудили меня перед выходом на станции! Поездка лучше не пожелаешь) Добра и процветания всем работникам поезда.
Начиная с Красноярска и до самого Новосибирска в нашем вагоне полы не протирали НИ РАЗУ. И было такое ощущение, что они там раз в две недели в лучшем случае протираются. Я поездкой не особо довольна, ездила в поездах намного почище.
Спасибо за поездку. Все прошло хорошо