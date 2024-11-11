Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 071И Иркутск — Северобайкальск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:55
1 д. 9 ч. 53 мин.
04:48
35
Маршрут следования поезда 071И Иркутск — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иркутск — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иркутск
Пассажирский
18:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иркутск
Сортировочный
19:09
19:11
6 км.
0 ч. 14 мин.
Ангарск
19:48
19:51
37 км.
0 ч. 53 мин.
Усолье-Сибирское
20:15
20:17
63 км.
1 ч. 20 мин.
Черемхово
21:09
21:11
123 км.
2 ч. 14 мин.
Кутулик
21:39
21:40
155 км.
2 ч. 44 мин.
Залари
22:06
22:07
183 км.
3 ч. 11 мин.
Зима
22:57
23:19
233 км.
4 ч. 2 мин.
Куйтун
00:12
00:14
290 км.
5 ч. 17 мин.
Тулун
01:21
01:23
359 км.
6 ч. 26 мин.
Нижнеудинск
03:07
03:20
461 км.
8 ч. 12 мин.
Алзамай
04:42
04:44
537 км.
9 ч. 47 мин.
Тайшет
05:55
06:40
596 км.
11 ч. 0 мин.
Чуна
08:46
08:48
699 км.
13 ч. 51 мин.
Вихоревка
10:52
11:17
794 км.
15 ч. 57 мин.
Анзеби
11:44
11:49
813 км.
16 ч. 49 мин.
Падунские Пороги
12:25
12:48
836 км.
17 ч. 30 мин.
Гидростроитель
13:05
13:07
847 км.
18 ч. 10 мин.
Зяба
13:35
13:37
865 км.
18 ч. 40 мин.
Кежемская
14:23
14:25
893 км.
19 ч. 28 мин.
Видим
15:26
15:28
937 км.
20 ч. 31 мин.
Коршуниха-Ангарская
17:11
17:41
1002 км.
22 ч. 16 мин.
Хребтовая
18:13
18:14
1019 км.
23 ч. 18 мин.
Семигорск
18:53
18:54
1045 км.
23 ч. 58 мин.
Ручей
19:40
19:41
1075 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Янталь
19:54
19:55
1084 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Лена
20:44
21:54
1117 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Звездная
23:08
23:10
1163 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Ния
23:51
23:53
1190 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Небель
00:26
00:28
1215 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Киренга
01:07
01:22
1247 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Улькан
02:01
02:21
1283 км.
1 д. 7 ч. 6 мин.
Кунерма
03:10
03:12
1326 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Гоуджекит
04:08
04:14
1365 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Северобайкальск
04:48
1383 км.
1 д. 9 ч. 53 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Иркутск → Северобайкальск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Очень уютное купе. Не трясет и не качает сильно. Можно спокойно заснуть и отдохнуть. В купе свежо и просторно. Звукоизоляция при спокойных соседях отличная. Биотуалеты чистые и новые. Все розетки работают исправно
Была приятно удивлена! Ставлю за поездку 4+! Вагон хороший, опрятный. Все опрятно, нигде пыли нет. Окна большие и чистые, без разводов. Ехать в таком поезде приятно, в том числе в купе))
У меня остались отвратительные воспоминания об этой поездке. На протяжении всей дороги пассажиры в соседнем купе громко разговаривали и расписали спиртные напитки. Отдохнуть в дороге так и не удалось.
Ехал на нем к родственникам. Обычный поезд на 4 из 5. Есть свои моменты но писать много лень.
Довольно неплохой поезд, приятные вагоновожатые. Хотелось бы, чтобы выдавали белье почище, но ничего не поделаешь. Запах небольшой сырости был. И В туалете очереди образовывались.
Вполне обычный поезд. Спасибо что доехали вовремя (нас ждали и нужно было ехать дальше).Поездкой я довольна.
Толчок был грязный, вместо кипятка какая-то просто горячая вода. Вы сами пробовали такой чай пить? нЕ удоввлетворен