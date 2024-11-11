Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 106Т Петропавловск — Алматы (Казахстан). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 106Т Петропавловск — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Алматы (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
21:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кокшетау 1
02:22
02:42
175 км.
4 ч. 23 мин.
Курорт-Боровое
03:36
03:52
240 км.
5 ч. 37 мин.
Нур-Султан 1
06:25
06:43
449 км.
8 ч. 26 мин.
Караганды
Пассажирская
09:53
10:04
645 км.
11 ч. 54 мин.
Сары-Шаган
15:01
15:16
1055 км.
17 ч. 2 мин.
Алматы 2
22:58
1466 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
