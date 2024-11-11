Маршрут следования и продажа билетов
19:05
8 ч. 20 мин.
03:25
12
Маршрут следования поезда 107Н Новосибирск — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосибирск-Западный
19:21
19:23
5 км.
0 ч. 16 мин.
Обь
19:33
19:35
13 км.
0 ч. 28 мин.
Каргат
21:10
21:12
170 км.
2 ч. 5 мин.
Убинская
21:41
21:43
211 км.
2 ч. 36 мин.
Барабинск
22:57
23:07
294 км.
3 ч. 52 мин.
Озеро-Карачинское
00:21
00:26
382 км.
5 ч. 16 мин.
Чаны
00:39
00:41
394 км.
5 ч. 34 мин.
Татарская
01:15
01:17
445 км.
6 ч. 10 мин.
Калачинская
02:18
02:20
534 км.
7 ч. 13 мин.
Кормиловка
02:45
02:47
565 км.
7 ч. 40 мин.
Омск
Пассажирский
03:25
610 км.
8 ч. 20 мин.
