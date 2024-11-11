Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 109Н Омск — Рубцовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Рубцовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
14:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Стрела
14:56
14:58
45 км.
0 ч. 51 мин.
Жатва
15:22
15:24
79 км.
1 ч. 17 мин.
Любовка
15:48
15:50
111 км.
1 ч. 43 мин.
Иртышское
16:22
16:52
151 км.
2 ч. 17 мин.
Валиханово
17:38
17:40
211 км.
3 ч. 33 мин.
Мынкуль
18:20
18:22
264 км.
4 ч. 15 мин.
Карасук 1
19:30
20:15
357 км.
5 ч. 25 мин.
Зубково
20:52
20:54
395 км.
6 ч. 47 мин.
Краснозерское
21:24
21:29
435 км.
7 ч. 19 мин.
Хабары
21:54
21:59
462 км.
7 ч. 49 мин.
Урываево
22:13
22:18
474 км.
8 ч. 8 мин.
Панкрушиха
22:41
22:46
500 км.
8 ч. 36 мин.
Световская
23:07
23:09
525 км.
9 ч. 2 мин.
Камень-На-Оби
23:46
00:04
567 км.
9 ч. 41 мин.
Сузун
00:54
00:59
633 км.
10 ч. 49 мин.
Ларичиха
01:37
01:39
682 км.
11 ч. 32 мин.
Алтайская
02:48
02:54
754 км.
12 ч. 43 мин.
Барнаул
03:13
04:15
766 км.
13 ч. 8 мин.
Калманка
05:00
05:05
804 км.
14 ч. 55 мин.
Топчиха
05:38
05:43
839 км.
15 ч. 33 мин.
Алейская
06:23
06:33
880 км.
16 ч. 18 мин.
Шипуново
07:20
07:40
927 км.
17 ч. 15 мин.
Хлопуново
08:00
08:01
951 км.
17 ч. 55 мин.
Поспелиха
08:17
08:22
965 км.
18 ч. 12 мин.
За Урожай
08:31
08:32
975 км.
18 ч. 26 мин.
Озимая
08:47
08:48
989 км.
18 ч. 42 мин.
Мамонтово
09:01
09:02
1003 км.
18 ч. 56 мин.
Рубцовск
09:30
1032 км.
19 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Конечно, вагоны не новые. Это минус. Но справедливости ради стоит заместить, что внутри было очень чисто и комфортно. Проводницы вежливые.
До сих пор нет БИО туалета. Отвратительно осознавать, что все выплескивается на рельсы. И за 15 минут а то и раньше до остановки закрывают туалет. Приходится терпеть. Установите наконец нормальные биотуалеты, чтобы пассажиры не страдали и вы не загрязняли природу!!!
Привет) Хочу оставить отзыв о своей поездке. Я ехала в 9 вагоне (плацкартный) и было очень круто! Ни жарко и ни холодно. Проводницы у нас были высший класс!!!!
Ночью сильно дуло из окна до такой степени, что ребенок простыл.
Билеты стоят космических денег, а по факту никакого сервиса нет. В туалете грязно. Воняло и такое чувство что его не мыли уже год. Проводница задолбаная и злая ходила. В добавок ко всему поезд опоздал! Вот скажите – за что я заплатила 2500????
Спасибо – доехал хорошо и с ветерком.