Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 113У Оренбург — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
08:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Переволоцкая
09:21
09:23
62 км.
1 ч. 21 мин.
Новосергиевская
09:56
09:58
105 км.
1 ч. 56 мин.
Сорочинская
10:38
10:41
156 км.
2 ч. 38 мин.
Тоцкая
11:06
11:09
180 км.
3 ч. 6 мин.
Бузулук
11:52
12:13
226 км.
3 ч. 52 мин.
Неприк
13:00
13:01
274 км.
5 ч. 0 мин.
Богатое
13:32
13:33
300 км.
5 ч. 32 мин.
Самара
15:04
381 км.
7 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла замечательно! Спасибо нашей проводнице Елене, она на протяжении всей поездки была внимательной и услужливой. Я никогда не встречала такого приятного в общении проводника, который выполнял свою работу на все 110%.
Всем привет. Расскажу про нашу поездку. Поезд не сильно чем-то отличается от других таких же поездов, которые ездят по станциям. Просто нормальный. Была загвоздка почему-то стояли в поле около 3 часов. Я так и не поняла – одни говорили что поломка. Другие говорили что пропускаем какой-то там состав и поэтому ждем. Как итог общий график сдвинулся на 2,5 часа. Меня должен был ждать человек на станции, ему тоже пришлось ждать. Не очень приятная ситуация.
Состав внутри ухоженный и чистый. К проводницам тоже претензий нет. На 4 из 5 поезд потянет.
Ехала с ребенком 14.09.2021 было ночью холодно. Дуло из окон. Пришлось дочку закутывать как капусту в одежду и одеяло. Проводница не выдала дополнительный плед или одеяло – сказала что все разобраны и ничего не осталось.
Добрый день. Благодарю за прекрасную поездку. Мне все понравилось.