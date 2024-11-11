Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 120М Москва — Саранск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саранск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
18:13
18:18
181 км.
2 ч. 57 мин.
Сасово
20:15
20:17
327 км.
4 ч. 59 мин.
Зубова Поляна
21:03
21:05
393 км.
5 ч. 47 мин.
Потьма
21:13
21:15
398 км.
5 ч. 57 мин.
Торбеево
21:34
21:36
420 км.
6 ч. 18 мин.
Ковылкино
22:10
22:12
464 км.
6 ч. 54 мин.
Кадошкино
22:42
22:43
496 км.
7 ч. 26 мин.
Рузаевка
23:15
23:25
530 км.
7 ч. 59 мин.
Саранск
23:58
552 км.
8 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Было все хорошо! Чисто, приятно, тепло и уютно. На мой взгляд если в поезде стоит идеальная чистота, то это скорее заслуга не проводниц, а начальника поезда. Потому что рыба гниет с головы.
Поезд просто отличный! Конечно, хотелось бы, чтобы стоимость билетов была чуууууть чуть поменьше, так как немного накладно ездить по несколько раз в месяц. Очень много уходит на дорогу. А так – все гууууд))))
Не понравилось то, что на весь вагон у нас было только 2 розетки , да и те в общем корридоре. Вот как можно нормально зарядить телефон или поработать за ноутбуком, если розетки черт знает где?
Ни разу не заказывала билеты до этого в сидячие вагоны и сейчас имела первый опыт езды в подобных вагонах. Могу сказать, что неплохой вариант для молодых. Так как я уже не молода, моя спина очень сильно ныла после поездки. Но вообще в вагоне очень чисто.
Привет. НЕ скажу что все было идеально. Но я ездила точно в поездах намного хуже этого. Поэтому назову его среднячком.