Расписание поезда Пенза — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
07:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белинская
08:28
08:30
65 км.
1 ч. 18 мин.
Титово
09:01
09:02
91 км.
1 ч. 51 мин.
Пачелма
09:28
09:30
115 км.
2 ч. 18 мин.
Башмаково
09:52
09:54
138 км.
2 ч. 42 мин.
Соседка
10:19
10:21
162 км.
3 ч. 9 мин.
Вернадовка
10:43
10:45
182 км.
3 ч. 33 мин.
Моршанск
11:28
11:38
225 км.
4 ч. 18 мин.
Ракша
11:54
11:55
240 км.
4 ч. 44 мин.
Ремизово
12:24
12:25
272 км.
5 ч. 14 мин.
Верда
12:38
12:39
283 км.
5 ч. 28 мин.
Ряжск 1
13:35
14:20
341 км.
6 ч. 25 мин.
Рязань 2
15:39
16:12
446 км.
8 ч. 29 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
18:55
627 км.
11 ч. 45 мин.
