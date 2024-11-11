Маршрут следования и продажа билетов
10:27
1 д. 3 ч. 32 мин.
08:30
38
Маршрут следования поезда 125Н Новосибирск — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
10:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барабинск
14:16
14:36
290 км.
3 ч. 49 мин.
Озеро-Карачинское
15:45
15:50
378 км.
5 ч. 18 мин.
Чаны
16:03
16:05
390 км.
5 ч. 36 мин.
Татарская
16:50
16:52
441 км.
6 ч. 23 мин.
Калачинская
17:56
17:58
530 км.
7 ч. 29 мин.
Кормиловка
18:23
18:25
561 км.
7 ч. 56 мин.
Омск
Пассажирский
19:10
19:45
606 км.
8 ч. 43 мин.
Любинская
20:25
20:27
656 км.
9 ч. 58 мин.
Называевская
21:25
21:27
752 км.
10 ч. 58 мин.
Маслянская
22:26
22:28
838 км.
11 ч. 59 мин.
Ишим
23:10
23:15
881 км.
12 ч. 43 мин.
Голышманово
00:27
00:29
957 км.
14 ч. 0 мин.
Омутинская
01:06
01:08
1001 км.
14 ч. 39 мин.
Заводоуковская
02:09
02:11
1070 км.
15 ч. 42 мин.
Ялуторовск
02:36
02:38
1091 км.
16 ч. 9 мин.
Тюмень
03:51
1162 км.
17 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мне поездка очень зашла – матрасы новые, постельное белье и подушки – чистые, проводницы внимательные и вежливые. Я даже не знаю, что еще пожелать для того, чтобы отдых был замечательным.
Поезд отличный! Больше 40 минут нигде не стоит и это радует, потому что я вообще не люблю этих долгих стоянок, особенно летом. Ничего не работает и нечем дышать. С попутчиками повезло, так что всё прошло замечательно.
Купили билет на этом же сайте, села, показала, все прошло хорошо. Я раньше ездила на этом поезде (лет 6-7 назад) – и сразу увидела сильную разницу в том, как все изменилось! Вагоны стали новее, персонал перестал вести себя как быдло которому все должны.
Я считаю, что все что происходит в поезде – заслуга или недостаток только одного человека – начальника того самого поезда. И если персонал плохо делает свою работу – это его проблемы. Он не смог сделать так чтобы персонал выполнял работу адекватно.
Я ехала в 12 вагоне 24.08.202. Вагон был новым, чистым и очень аккуратным. Отдельная благодарность нашей проводнице, которая вела себя просто замечательно.