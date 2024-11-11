Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 126Я Череповец — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 126Я Череповец — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Череповец — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Череповец 1
19:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шексна
19:41
19:44
34 км.
0 ч. 41 мин.
Чебсара
20:04
20:06
51 км.
1 ч. 4 мин.
Кипелово
20:30
20:32
69 км.
1 ч. 30 мин.
Вологда 1
21:28
21:58
111 км.
2 ч. 28 мин.
Грязовец
22:44
22:49
151 км.
3 ч. 44 мин.
Данилов
00:14
00:48
228 км.
5 ч. 14 мин.
Ярославль
Главный
01:49
02:04
293 км.
6 ч. 49 мин.
Ростов
Ярославский
02:48
02:50
347 км.
7 ч. 48 мин.
Александров 1
04:06
04:08
445 км.
9 ч. 6 мин.
Сергиев Посад
04:48
04:50
481 км.
9 ч. 48 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:17
546 км.
11 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагоны СВ – просто идеальные!!! Впервые ехала в них и поняла, что я могу в таком вагоне по всей России ехать без остановок. Очень комфортные условия, чистота и порядок. Проводницы замечательные девушки.
Единственное что мне мешало ехать – это храп моего соседа, который на протяжении всей ночи будил и не дал выспаться. В остальном все вообще огонь! К сожалению мы не можем выбрать себе соседей… (((((
В вагоне было очень холодно, дочка замерзла совсем. После поездки еще два дня ходила носом шмыгала.
Постельное белье хорошее, спору нет. В целом отношение проводниц к пассажирам тоже очень порадовало. Не всегда получается встретить людей, которым действительно нравится та деятельность, которой они занимаются. По проводнице было видно, что ей очень нравится эта деятельность.
Ночью почему-то очень сильно дул кондей, я уже не пошел жаловаться на это, но я даже проснулся от того, что мне в спину сильно надуло.