Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 127Г Ковров — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ковров — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ковров Нечетный Парк
17:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ковров 1
17:52
17:54
1 км.
0 ч. 4 мин.
Владимир
18:37
61 км.
0 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ковров → Владимир Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка прошла так себе. Было место рядом с туалетом. Дверь в тамбур сильно дребежжжала и действовала на нервы постоянно. В самом туалете было грязновато и вода вообще практически не лилась! Буквально приходилось стоять и ждать пока в ладошку нацедит.
Очень удобно поезд едет ночью – потому что ты можешь спокойно выспаться и ни о чем не париться. Постельное белье было отличное. Сосед за стенкой храпел жесть!!! Два раза просыпалась от его храпа. Но в целом впечатление хорошее.
В вагоне было жарко. В туалете не было туалетной бумаги! Мрак
Исправьте вентиляцию в вагоне не чем дышать. Ехали ребенок спотел и начал ерзать. Поездка так себе вышла. Радует что билеты на сильно дорогие.
Ехала в 10 вагоне 15.10.2021 и замерзла напрочь!!! Вагон просто не отапливается. И на улице знаете не май месяц. Как можно было выпустить такой поезд на линию я не знаю.
Спасибо за прекрасную поездку))) Я очень довольна!