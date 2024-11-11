Маршрут следования поезда 137Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
14:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татищево
15:04
15:06
31 км.
0 ч. 47 мин.
Аткарск
15:48
15:50
77 км.
1 ч. 31 мин.
Екатериновка
16:35
16:37
126 км.
2 ч. 18 мин.
Ртищево 1
17:40
18:10
170 км.
3 ч. 23 мин.
Тамала
19:00
19:02
218 км.
4 ч. 43 мин.
Кирсанов
19:40
19:45
254 км.
5 ч. 23 мин.
Платоновка
20:38
20:40
306 км.
6 ч. 21 мин.
Тамбов 1
21:16
21:40
341 км.
6 ч. 59 мин.
Никифоровка
22:24
22:26
388 км.
8 ч. 7 мин.
Мичуринск
Уральский
22:56
23:29
407 км.
8 ч. 39 мин.
Богоявленск
00:10
00:12
448 км.
9 ч. 53 мин.
Раненбург
00:35
00:37
470 км.
10 ч. 18 мин.
Милославское
01:34
01:36
519 км.
11 ч. 17 мин.
Павелец-Тульский
02:14
02:19
546 км.
11 ч. 57 мин.
Михайлов
03:11
03:12
596 км.
12 ч. 54 мин.
Узуново
03:50
04:16
640 км.
13 ч. 33 мин.
Домодедово
06:16
06:19
753 км.
15 ч. 59 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:52
786 км.
16 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
10 ноября ехали в137 поезде в 6 вагоне из Саратова в Москву. Получила травму ( залезала на верхнюю полку и упала плашмя на спину),полка высокая по высоте,плюс высота матраса, залезть просто невозможно . Проводница видела, что я упала, но никакой помощи не оказала. По прибытию в Москву проводница даже не поинтересовалась как мое самочувствие. Приехав домой,у меня на спине появились гематомы, которые до сих пор не прошли. В вагоне не было биотуалета,приходилось идти в другой вагон. За такие деньги можно сервис и получше(вагон купейный). Короче - за весь поезд не отвечаю, но вагону 6 ставлю БОЛЬШОЙ и ЖИРНЫЙ МИНУС!!!!!!!!!!! :?????? Больше на этом поезде мы точно не поедем, предпочтем ему 47поезд...
вот я даже не знаю как сказать потому что ехала на этом поезде, было то холодно, то жарко, то холодно то жарко. Почему нельзя сделать одинаковую температуру!!!! Проводники были сами по себе, нас считай и не трогали.
Ехала в 15 вагоне и я впервые видела таких проводниц, которые сидели и ничего вообще делать не хотели. Поезду ехать почти сутки, а они сидели чай пили, хоть бы тряпкой прошлись по полу для вида – нет, ничего такого. Это им не нужно. Безобразие полное.
Всем дарова. Все пучком было. Если бы еще нормальные пассажиры рядом попались, то ваще огонь. А так тупая бабка какая-то с такой же тупой сестрицей (как я понял) всю дорогу бубнели и жевали вареные яйца, чтоб их. Разило на пол вагона. Таких бабок нужно в отдельном вагоне перевозить.
Под конце поездки в вагоне стало почему-то невыносимо жарко. Всю дорогу стучала и не закрывалась нормально дверь в тамбур. За часа 3 до конечной начало вообще вонять туалетом. Чтоза поезд.
Отличный поезд – ехал и отдыхал.
Здравствуйте. Мне все понравилось, кроме того сколько стоил билет. Цены конечно вообще подскочили. Хотя комфорт никак не сдвинулся с места. Я даже не знаю, что еще сказать.