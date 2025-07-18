Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 139Я Архангельск — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:21
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
43
Маршрут следования поезда 139Я Архангельск — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
06:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
06:45
06:50
13 км.
0 ч. 24 мин.
Пермилово
08:29
08:30
105 км.
2 ч. 8 мин.
Обозерская
08:51
09:21
123 км.
2 ч. 30 мин.
Емца
09:53
09:55
164 км.
3 ч. 32 мин.
Шелекса
10:15
10:17
183 км.
3 ч. 54 мин.
Плесецкая
10:34
10:39
203 км.
4 ч. 13 мин.
Шалакуша
11:20
11:22
256 км.
4 ч. 59 мин.
Няндома
12:17
12:32
318 км.
5 ч. 56 мин.
Коноша 1
14:04
14:09
394 км.
7 ч. 43 мин.
Вожега
14:55
14:56
449 км.
8 ч. 34 мин.
Харовская
15:36
15:38
507 км.
9 ч. 15 мин.
Сухона
16:19
16:21
562 км.
9 ч. 58 мин.
Вологда 1
16:50
17:34
592 км.
10 ч. 29 мин.
Грязовец
18:17
18:19
632 км.
11 ч. 56 мин.
Данилов
19:38
20:12
709 км.
13 ч. 17 мин.
Ярославль
Главный
21:13
21:27
774 км.
14 ч. 52 мин.
Ростов
Ярославский
22:16
22:18
828 км.
15 ч. 55 мин.
Александров 1
23:48
23:50
926 км.
17 ч. 27 мин.
Рязань 2
04:07
04:34
1132 км.
21 ч. 46 мин.
Богоявленск
06:20
06:22
1290 км.
23 ч. 59 мин.
Мичуринск
Уральский
07:06
07:53
1331 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Грязи
Воронежские
08:51
09:00
1389 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:50
10:55
1494 км.
1 д. 4 ч. 29 мин.
Колодезная
11:25
11:27
1526 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:07
12:11
1569 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Россошь
13:49
14:04
1657 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Кутейниково
15:55
15:57
1759 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Миллерово
16:50
16:52
1814 км.
1 д. 10 ч. 29 мин.
Каменская
17:47
17:49
1880 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Зверево
19:04
19:06
1915 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Сулин
19:30
19:32
1930 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Шахтная
20:11
20:13
1948 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Новочеркасск
21:36
21:38
1984 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
22:38
22:57
2022 км.
1 д. 16 ч. 17 мин.
Тихорецкая
01:14
01:17
2177 км.
1 д. 18 ч. 53 мин.
Кавказская
03:12
03:30
2235 км.
1 д. 20 ч. 51 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:34
04:38
2300 км.
1 д. 22 ч. 13 мин.
Невинномысская
06:33
06:38
2377 км.
2 д. 0 ч. 12 мин.
Минеральные Воды
08:16
09:10
2481 км.
2 д. 1 ч. 55 мин.
Пятигорск
09:41
09:46
2501 км.
2 д. 3 ч. 20 мин.
Ессентуки
10:06
10:11
2517 км.
2 д. 3 ч. 45 мин.
Кисловодск
10:40
2536 км.
2 д. 4 ч. 19 мин.
