Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 143Н Кемерово — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:01
2 д. 2 ч. 52 мин.
05:10
51
Маршрут следования поезда 143Н Кемерово — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кемерово — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кемерово
Пассажирский
20:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Топки
20:41
21:16
29 км.
0 ч. 40 мин.
Юрга 2
22:34
22:36
98 км.
2 ч. 33 мин.
Болотная
23:02
23:04
121 км.
3 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
00:44
239 км.
4 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поезд неплохой. Персонал очень вежливый и приятный. Доехали быстро и с ветерком.
Отличный поезд, как всегда чисто и удобно ехать. Я бы немного уменьшил стоимость билетов, так как ехать всего 4 часа. Но даже не смотря на этот небольшой минус – о поезде складывается только положительное впечатление.
Решили с дочкой отправиться к родителям в гости. Доехали быстро и с комфортом. Дочке даже не надоело ехать, хотя она обычно не может выседеть больше 2 часов в машине. Также хочу выразить большое спасибо проводницам, которые принесли горячий чай.
Доехали без происшествий. Было немного грязно, наверное после прошлого рейса не убирались.
Компетентный проводник. Отсюда получаем хорошее обслуживание и никаких вопросов в процессе поездки. Рекомендую.
Добрый день! Я отправляла на этом поезде свою маму, которая по приезду отзвонилась и сказала что все прошло хорошо. Также я просила проводницу за ней присмотреть, так как человек уже в возрасте (80 лет). Сказала что проводница несколько раз подходила к ней и спрашивала все ли у нее в порядке.