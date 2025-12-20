Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 157Г Кострома — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нерехта
23:40
00:01
41 км.
0 ч. 55 мин.
Ярославль
Пассажирский
00:55
01:35
84 км.
2 ч. 10 мин.
Рязань 2
08:36
09:03
414 км.
9 ч. 51 мин.
Мичуринск
Воронежский
12:14
12:16
612 км.
13 ч. 29 мин.
Грязи
Воронежские
13:52
13:54
668 км.
15 ч. 7 мин.
Воронеж 1
15:45
771 км.
17 ч. 0 мин.
