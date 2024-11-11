Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 186Г Ижевск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
23:02
1 д. 6 ч. 54 мин.
05:56
Маршрут следования поезда 186Г Ижевск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
23:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балезино
02:47
03:17
130 км.
3 ч. 45 мин.
Глазов
03:45
03:47
156 км.
4 ч. 43 мин.
Яр
04:23
04:25
191 км.
5 ч. 21 мин.
Фаленки
04:54
04:56
223 км.
5 ч. 52 мин.
Зуевка
05:24
05:26
250 км.
6 ч. 22 мин.
Киров
Пассажирский
07:24
07:54
338 км.
8 ч. 22 мин.
Котельнич 1
09:34
09:36
419 км.
10 ч. 32 мин.
Шарья
12:05
12:19
583 км.
13 ч. 3 мин.
Буй
15:30
15:44
814 км.
16 ч. 28 мин.
Вологда 1
18:20
18:40
940 км.
19 ч. 18 мин.
Шексна
20:11
20:19
1017 км.
21 ч. 9 мин.
Череповец 1
21:00
21:19
1051 км.
21 ч. 58 мин.
Бабаево
23:27
00:01
1166 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Тихвин
02:40
02:42
1306 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Волховстрой 1
03:58
04:00
1380 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:56
1483 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если говорить серьезно, то мне поездка понравилась. Вагон попался не самый новый, но вполне чистый и комфортный. Я ехала в плацкарте на верхней полке. Как вы сами понимаете, места там не то чтобы разгуляться. Поэтому про вот такие мелкие недочеты просто предпочитаю промолчать.
Благодарю девочек проводницы, которые старались и хорошо обслуживали нас с женой и детьми во время поездки. Если бы еще не хлопала постоянно дверца в туалет, когда туда ходили другие пассажиры – все было бы хорошо. Но после 3 часа это начало уже раздражать.
Туалет не био и это большое разочарование. Одно радует что билеты еще по божески стоят.
Мне все очень понравилось!!!! Супер поезд и очень клевая проводница!!! Спасибо Ирине!!
Во время посадки мне не помогли с чемоданами, сказали что в обязанности проводницы не водит подъем тяжестей. От этого сразу с самого начала уже начало появляться какое-то негативное впечатление об этом поезде. Потом нас не предупредили перед нашей остановкой! Хотя я просила об этом. Пришлось лететь как угарелым.