Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 187С Архангельск — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:30
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
48
Маршрут следования поезда 187С Архангельск — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
19:55
20:01
13 км.
0 ч. 25 мин.
Обозерская
21:53
22:23
122 км.
2 ч. 23 мин.
Емца
22:58
22:59
163 км.
3 ч. 28 мин.
Шелекса
23:17
23:18
182 км.
3 ч. 47 мин.
Плесецкая
23:38
23:44
202 км.
4 ч. 8 мин.
Пукса
23:55
23:57
213 км.
4 ч. 25 мин.
Шалакуша
00:29
00:30
255 км.
4 ч. 59 мин.
Няндома
01:23
01:38
317 км.
5 ч. 53 мин.
Бурачиха
01:58
01:59
334 км.
6 ч. 28 мин.
Вандыш
02:19
02:20
353 км.
6 ч. 49 мин.
Коноша 1
03:01
03:06
392 км.
7 ч. 31 мин.
Ерцево
03:27
03:29
413 км.
7 ч. 57 мин.
Вожега
04:00
04:02
449 км.
8 ч. 30 мин.
Харовская
04:56
04:58
507 км.
9 ч. 26 мин.
Сухона
05:43
05:45
562 км.
10 ч. 13 мин.
Вологда 1
06:12
06:32
592 км.
10 ч. 42 мин.
Данилов
08:51
09:25
706 км.
13 ч. 21 мин.
Ярославль
Главный
10:36
11:34
771 км.
15 ч. 6 мин.
Ростов
Ярославский
12:20
12:22
825 км.
16 ч. 50 мин.
Александров 1
13:34
13:36
923 км.
18 ч. 4 мин.
Рязань 2
19:15
19:41
1129 км.
23 ч. 45 мин.
Ряжск 1
21:11
21:15
1234 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Богоявленск
21:58
22:00
1286 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:44
22:56
1326 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Грязи
Воронежские
23:48
23:59
1382 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Воронеж 1
02:05
02:50
1485 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:15
04:19
1565 км.
1 д. 8 ч. 45 мин.
Россошь
05:58
06:13
1653 км.
1 д. 10 ч. 28 мин.
Зайцевка
07:18
07:20
1718 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Кутейниково
08:08
08:10
1755 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Миллерово
08:58
09:00
1810 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
Каменская
09:52
09:54
1876 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Лихая
10:17
10:37
1895 км.
1 д. 14 ч. 47 мин.
Зверево
11:13
11:15
1911 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Сулин
11:37
11:39
1926 км.
1 д. 16 ч. 7 мин.
Шахтная
12:15
12:17
1944 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Новочеркасск
13:03
13:05
1980 км.
1 д. 17 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
14:07
14:50
2018 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Староминская-Тимашевск
16:24
16:29
2109 км.
1 д. 20 ч. 54 мин.
Каневская
17:06
17:08
2156 км.
1 д. 21 ч. 36 мин.
Брюховецкая
17:38
17:40
2188 км.
1 д. 22 ч. 8 мин.
Тимашевская
18:08
18:22
2207 км.
1 д. 22 ч. 38 мин.
Полтавская
19:36
19:38
2271 км.
2 д. 0 ч. 6 мин.
Протока
19:58
20:16
2284 км.
2 д. 0 ч. 28 мин.
Крымская
21:18
21:23
2321 км.
2 д. 1 ч. 48 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
21:56
22:11
2349 км.
2 д. 2 ч. 26 мин.
Новороссийск
22:40
2363 км.
2 д. 3 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Брала билет с этого сайта. Все прошло хорошо! Но поезд просто отвратительный! Когда уже эти старые колымаги заменят на что-то более-менее достойное с не квадратными колесами.
Здравствуйте! Поездка прошла хорошо, благодарю. Поезд приехал на станцию вовремя и до места назначения также приехал вовремя. Что очень радует, так как мне нужно было делать пересадку. Спасибо за поездку.
Спасибо за поездку, все прошло хорошо. Дочка осталась по итогу очень довольна. Думала что она не вытерпит такой долгой поездки, до этого не больше 3 часов с ней ездили на подобном транспорте. Но все прошло очень хорошо.
Благодарю за хорошее обслуживание. Проводник Анна помогла оперативно решить проблемку, которая возникла в ходе поездки.
Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.