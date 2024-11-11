07:10
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
44
Маршрут следования поезда 187Я Архангельск — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
07:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
07:34
07:42
13 км.
0 ч. 24 мин.
Пермилово
09:24
09:26
105 км.
2 ч. 14 мин.
Обозерская
09:47
10:21
123 км.
2 ч. 37 мин.
Емца
11:00
11:02
164 км.
3 ч. 50 мин.
Шелекса
11:22
11:24
183 км.
4 ч. 12 мин.
Плесецкая
11:43
11:48
203 км.
4 ч. 33 мин.
Шалакуша
12:38
12:40
256 км.
5 ч. 28 мин.
Няндома
13:51
14:06
318 км.
6 ч. 41 мин.
Коноша 1
15:41
16:11
394 км.
8 ч. 31 мин.
Вожега
17:09
17:11
449 км.
9 ч. 59 мин.
Харовская
18:00
18:02
507 км.
10 ч. 50 мин.
Сухона
18:54
18:56
562 км.
11 ч. 44 мин.
Вологда 1
19:30
19:53
592 км.
12 ч. 20 мин.
Грязовец
20:43
20:47
632 км.
13 ч. 33 мин.
Данилов
22:28
23:04
709 км.
15 ч. 18 мин.
Ярославль
Главный
00:13
00:43
774 км.
17 ч. 3 мин.
Ростов
Ярославский
01:40
01:42
828 км.
18 ч. 30 мин.
Александров 1
03:10
03:12
926 км.
20 ч. 0 мин.
Рязань 2
08:26
08:53
1132 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Богоявленск
11:37
11:39
1290 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Мичуринск
Воронежский
12:14
12:19
1330 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Грязи
Воронежские
13:10
13:50
1386 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:33
16:38
1491 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:53
17:58
1566 км.
1 д. 10 ч. 43 мин.
Россошь
19:49
20:05
1654 км.
1 д. 12 ч. 39 мин.
Зайцевка
22:00
22:02
1719 км.
1 д. 14 ч. 50 мин.
Кутейниково
22:41
22:43
1756 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Миллерово
23:32
23:34
1811 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Каменская
00:27
00:29
1877 км.
1 д. 17 ч. 17 мин.
Лихая
00:52
01:09
1896 км.
1 д. 17 ч. 42 мин.
Сулин
01:58
02:00
1927 км.
1 д. 18 ч. 48 мин.
Шахтная
02:34
02:36
1945 км.
1 д. 19 ч. 24 мин.
Новочеркасск
03:19
03:21
1981 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Ростов
Главный
04:11
04:29
2019 км.
1 д. 21 ч. 1 мин.
Староминская-Тимашевск
05:54
05:56
2110 км.
1 д. 22 ч. 44 мин.
Каневская
06:35
06:37
2157 км.
1 д. 23 ч. 25 мин.
Брюховецкая
07:05
07:07
2189 км.
1 д. 23 ч. 55 мин.
Тимашевская
07:32
07:34
2208 км.
2 д. 0 ч. 22 мин.
Полтавская
08:37
08:39
2272 км.
2 д. 1 ч. 27 мин.
Протока
08:57
08:59
2285 км.
2 д. 1 ч. 47 мин.
Крымская
09:43
09:48
2322 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
10:19
10:34
2350 км.
2 д. 3 ч. 9 мин.
Новороссийск
11:05
2364 км.
2 д. 3 ч. 55 мин.
