Маршрут следования и продажа билетов
13
Маршрут следования поезда 189У Петропавловск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петухово
14:54
15:54
85 км.
1 ч. 14 мин.
Макушино
16:35
16:36
130 км.
2 ч. 55 мин.
Лебяжья-Сибирская
17:08
17:09
176 км.
3 ч. 28 мин.
Варгаши
17:41
17:42
220 км.
4 ч. 1 мин.
Курган
18:52
19:19
252 км.
5 ч. 12 мин.
Кособродск
20:01
20:02
291 км.
6 ч. 21 мин.
Каргаполье
20:42
20:43
335 км.
7 ч. 2 мин.
Шадринск
21:25
21:30
380 км.
7 ч. 45 мин.
Далматово
22:15
22:16
425 км.
8 ч. 35 мин.
Катайск
22:36
22:38
446 км.
8 ч. 56 мин.
Каменск-Уральский
23:21
23:23
490 км.
9 ч. 41 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
01:00
583 км.
11 ч. 20 мин.
