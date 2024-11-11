Маршрут следования и продажа билетов
16:30
15 ч. 6 мин.
07:36
Маршрут следования поезда 190Г Нижний Новгород — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урень
18:37
18:39
169 км.
2 ч. 7 мин.
Шахунья
19:25
19:27
223 км.
2 ч. 55 мин.
Пижма
19:57
19:59
258 км.
3 ч. 27 мин.
Буреполом
20:12
20:14
275 км.
3 ч. 42 мин.
Котельнич 1
21:19
21:21
345 км.
4 ч. 49 мин.
Киров
Пассажирский
22:41
23:34
426 км.
6 ч. 11 мин.
Юрья
01:02
01:08
482 км.
8 ч. 32 мин.
Мураши
02:11
02:16
525 км.
9 ч. 41 мин.
Опарино
03:34
03:36
588 км.
11 ч. 4 мин.
Пинюг
04:40
04:42
640 км.
12 ч. 10 мин.
Луза
05:41
05:43
691 км.
13 ч. 11 мин.
Сусоловка
06:16
06:18
714 км.
13 ч. 46 мин.
Котлас Южный
07:36
767 км.
15 ч. 6 мин.
