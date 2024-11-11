Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 195Г Киров — Москва.
Маршрут следования поезда 195Г Киров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котельнич 1
18:26
18:28
81 км.
1 ч. 16 мин.
Шахунья
20:13
20:15
205 км.
3 ч. 3 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:00
23:12
425 км.
5 ч. 50 мин.
Ковров 1
01:02
01:04
587 км.
7 ч. 52 мин.
Владимир
01:44
02:10
647 км.
8 ч. 34 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:02
823 км.
11 ч. 52 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Москва Распечатать расписание поезда